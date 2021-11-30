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Системное администрирование

Ведущий инженер Linux в команду Managed Services

Отдел услуг администрирования - мы команда инженеров, разработчиков и архитекторов, мы занимаемся построением и сопровождением информационных систем для клиентов компании, а также придерживаемся современных практик (DevOps - наше все!), не боимся сложностей (а сколько сервисов у тебя в кластере?) и обожаем все автоматизировать. Мы любим потестить что-нибудь новенькое, но в прод пускаем только то, в чем железобетонно уверены!

Приглашаем Ведущего инженера Linux в нашу команду, с которым вместе пройдем огонь, воду и СI-пайплайны и вместе затащим не один классный проект!

Москва
Полный день
з/п не указана
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Отдел услуг администрирования - мы команда инженеров, разработчиков и архитекторов, мы занимаемся построением и сопровождением информационных систем для клиентов компании, а также придерживаемся современных практик (DevOps - наше все!), не боимся сложностей (а сколько сервисов у тебя в кластере?) и обожаем все автоматизировать. Мы любим потестить что-нибудь новенькое, но в прод пускаем только то, в чем железобетонно уверены!

Приглашаем Ведущего инженера Linux в нашу команду, с которым вместе пройдем огонь, воду и СI-пайплайны и вместе затащим не один классный проект!

Москва
Полный день
з/п не указана

На этой позиции вам предстоит

  • Участие в проектах по построению и переносу информационных систем клиентов на мощности Selectel

  • Развитие инструментов автоматизации развертывания и переноса сервисов

  • Построение процессов постоянной интеграции и разработки (CI/CD)

  • Разработка и поддержка внутренних сервисов отдела

Наши ожидания от кандидатов

  • Опыт работы на аналогичной позиции

  • Экспертное знание ОС Linux

  • Уверенное знание Docker, а также понимание основных принципов CI/CD

  • Уверенное знание k8s

  • Опыт построения кластеров СУБД (PostgreSQL или MySQL)

  • Любовь к автоматизации рутинных задач скриптами (Bash, Python, Ansible и другими)

  • Следование best practice в области автоматизации

Будет плюсом

  • Умение составлять техническую документацию

  • Навыки программирования (Python, PHP, JS, Node.JS, Go)

Про условия работы

  • Официальное оформление, белая зарплата

  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

  • Релокационный бонус при переезде

  • Бесплатные обеды и кофе-брейки

  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)

  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

  • Возможность работать частично или полностью удаленно

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.