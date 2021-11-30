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Системное администрирование

Системный администратор в команду SRE ядра облака

Облако Selectel – это огромный набор сервисов, слаженная работа которых позволяет эффективно управлять виртуальными машинами, сетями и другими объектами.

Команда SRE облака занимается разработкой IaC для всех базовых сервисов облака, пайплайнов для доставки изменений, и отвечает за программно-аппаратную архитектуру.

Москва
Полный день
з/п не указана
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Облако Selectel – это огромный набор сервисов, слаженная работа которых позволяет эффективно управлять виртуальными машинами, сетями и другими объектами.

Команда SRE облака занимается разработкой IaC для всех базовых сервисов облака, пайплайнов для доставки изменений, и отвечает за программно-аппаратную архитектуру.

Москва
Полный день
з/п не указана

Задачи на этой позиции

  • Улучшать системы мониторинга компонентов облака

  • Использовать инструменты Puppet и Ansible для написания инфраструктурного кода и управления облаком

  • Строить CI pipelines для разработчиков и проповедовать DevOps

  • Помогать командам разработки проектировать новые сервисы

  • Работать с системами виртуализации и контейнеризации

От вас мы ожидаем

  • Продвинутые навыки работы с Linux системами: мониторинг, администрирование, обновление, резервное копирование

  • Опыт работы с High Availability системами: HAProxy, Galera, RabbitMQ и другими

  • Опыт работы с Docker

  • Понимание идеологии CI/CD и современного жизненного цикла разработки программного обеспечения

  • Практические навыки работы с Infrastructure as Code в продакшене

Будет плюсом

  • Опыт работы с виртуализацией на базе libvirt/QEMU/KVM

  • Опыт работы с Kubernetes

  • Знакомство с современными сетевыми технологиями: оверлейные сети, виртуализация сетевых функций, программная балансировка нагрузки разных уровней

  • Знакомство с проектом OpenStack, его экосистемой и инфраструктурой для работы с ним: Gerrit, DevStack и др.

  • Навыки программирования на Python/Go для написания патчей и поиска проблем

  • Участие в Open Source проектах

На собеседовании мы обсудим

  • Особенности сопровождения систем, работающих в режиме 24/7

  • Системы управления конфигурациями

  • Понимание и опыт применения современных методологий разработки инфраструктурного кода, технологий CI/CD

Про условия работы

  • Официальное оформление, белая зарплата

  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

  • Релокационный бонус при переезде

  • Бесплатные обеды и кофе-брейки

  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)

  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

  • Возможность работать частично или полностью удаленно

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.