Вакансии Selectel

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Формат работы

Инженеры дата-центра
Системный инженер в ИТО Дубровка

Дубровка

Эксплуатация дата-центра
Ведущий инженер направления проектов ОВиК (Москва)

Москва

Продажи
Менеджер по корпоративным продажам (Цветочная)

Санкт-Петербург

Продажи
Менеджер по корпоративным продажам

Москва

QA
Младший QA Engineer

Санкт-Петербург

Финансы и юриспруденция
Менеджер по ИТ контролям

Москва

Управление продуктами
Менеджер продукта облачные базы данных

Санкт-Петербург

Информационная безопасность
Инженер по информационной безопасности

Санкт-Петербург / Удаленно

Информационная безопасность
Cпециалист по безопасности приложений в ОИБ

Санкт-Петербург

Backend-разработка
Младший Python-разработчик

Санкт-Петербург

Frontend-разработка
Младший Frontend-разработчик

Санкт-Петербург

Инженеры дата-центра
Младший системный инженер в Дубровку

Дубровка

Финансы и юриспруденция
Бухгалтер по расчету заработной платы

Санкт-Петербург

Стажировки и практики
Младший системный администратор в Отдел офисного администрирования

Москва

Системное администрирование
Системный администратор в Отдел офисного администрирования

Москва

Инженеры дата-центра
Инженер-монтажник серверного оборудования

Москва

Frontend Developer (Команда Дисков и Бэкапов)

Санкт-Петербург / Удаленно

Back office
Менеджер по оплате

Санкт-Петербург

Senior Frontend Developer

город не указан

Финансы и юриспруденция
Менеджер по рискам

Санкт-Петербург

Финансы и юриспруденция
Финансовый менеджер

Санкт-Петербург

Управление знаниями
Технический писатель

Санкт-Петербург

Back office
Младший бухгалтер по работе с поставщиками

Санкт-Петербург

Информационная безопасность
Аналитик по информационной безопасности

Санкт-Петербург

BI
Data Engineer

Москва

Эксплуатация дата-центра
Сервисный инженер

Санкт-Петербург

Системное администрирование
DevOps инженер в команду облачных баз данных

Санкт-Петербург

Backend-разработка
Python-разработчик в команду Compute

Санкт-Петербург / Удаленно

Системное администрирование
DevOps/Linux Инженер

Санкт-Петербург / Удаленно

Backend-разработка
Golang-инженер в команду Внешних сетевых сервисов

Санкт-Петербург

Системное администрирование
DevOps

Санкт-Петербург

Системное администрирование
DevSecOps

Удаленная работа

Управление продуктами
Менеджер продуктов ("Клиентские сервисы")

Санкт-Петербург

Управление продуктами
Продакт менеджер Облако

Санкт-Петербург

Финансы и юриспруденция
Руководитель отдела внутреннего аудита

Санкт-Петербург

Управление продуктами
Technical Product Manager

Санкт-Петербург / Удаленно

QA
Fullstack QA engineer в команду Объектного хранилища

Санкт-Петербург / Удаленно

Системное администрирование
DevOps в команду MKS

Санкт-Петербург / Удаленно

Backend-разработка
Ведущий/Старший разработчик инфраструктурных сетей облака

Санкт-Петербург / Удаленно

Эксплуатация дата-центра
Инженер по общестроительным работам (Мск)

Москва

Техническая поддержка
Специалист технической поддержки

Санкт-Петербург

Backend-разработка
Golang-инженер в команду Объектного хранилища

Санкт-Петербург / Удаленно

Backend-разработка
Golang-инженер в команду Managed Kubernetes

Санкт-Петербург / Удаленно

Эксплуатация дата-центра
Инженер по эксплуатации (ЦВТ)

Санкт-Петербург

Инженеры дата-центра
Системный инженер в дата-центр

Москва

Маркетинг и PR
Старший продуктовый редактор

Санкт-Петербург

Эксплуатация дата-центра
Инженер по эксплуатации ОЭ МСК Берзарина

Москва

QA
Software Development Engineer in Test (SDET)

Санкт-Петербург

Frontend-разработка
Фронтенд разработчик в отдел разработки клиентских и внутренних сервисов

Санкт-Петербург

Системное администрирование
Старший системный администратор Cloud duty (General Incident Commander)

Санкт-Петербург

Эксплуатация дата-центра
Сервисный инженер систем ОВиК

Москва

Системное администрирование
Системный администратор и консультант 1С

Санкт-Петербург

Backend-разработка
Senior Golang-инженер в команду Объектного хранилища

Санкт-Петербург / Удаленно

Backend-разработка
Golang/Python-разработчик в команду Биллинговой платформы

Санкт-Петербург / Удаленно

Backend-разработка
Senior Golang-инженер в команду IAM

Санкт-Петербург / Удаленно

Backend-разработка
Golang/Python-инженер в команду Общих сервисов Облака

Удаленная работа

Системное администрирование
Team Leader команды Cloud Duty

Санкт-Петербург

Системное администрирование
DevOps/SRE Инженер

Санкт-Петербург / Удаленно

Системное администрирование
Руководитель в направление ввода и эксплуатации инфраструктуры

Санкт-Петербург

Системное администрирование
Системный администратор в команду Облачного хранилища

Удаленная работа

Backend-разработка
TL команды разработки и сопровождения Объектного хранилища

Санкт-Петербург / Удаленно

Инженеры дата-центра
Младший системный инженер

Москва

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