Руководитель направления слаботочных систем

Основные задачи
- Управление эскплуатацией и развитием слаботочных систем в наших дата-центрах (Пожаротушение, СКУД, Видеонаблюдение, Пожарная Сигнализация, СКС)
- Составление ТЗ на проектирование, монтаж слаботочных систем
- Управление эксплуатацией ВОЛС (Выдача, запрос ТУ, участие в АВР)
- Контроль работ подрядных организацией, приемка строительно-монтажных работ
Наши ожидания от кандидатов
- Высшее техническое образование
- Знание сетевых технологий
- Знание нормативные документы в области пожарной безопасности и противопожарной автоматики
- Опыт работы СКУД, ОС, СВН, СКС, Пожаротушением
- Отличное знание Болид, Parsec, Macroscop
- Опыт управления командой
Про условия работы
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Официальное оформление, белая зарплата
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Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
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Релокационный бонус при переезде
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Бесплатные обеды и кофе-брейки
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Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
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10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
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Ежемесячная надбавка за некурение
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ДМС + стоматология + офисный врач*
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Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
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50% оплата абонемента в фитнес-клуба
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Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
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Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
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Офисный душ*
Про развитие
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От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
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Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
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Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
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Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
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Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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