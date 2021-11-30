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Эксплуатация дата-центра

Руководитель направления слаботочных систем

Санкт-Петербург
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Санкт-Петербург
Полный день
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Основные задачи

  • Управление эскплуатацией и развитием слаботочных систем в наших дата-центрах (Пожаротушение, СКУД, Видеонаблюдение, Пожарная Сигнализация, СКС)
  • Составление ТЗ на проектирование, монтаж слаботочных систем
  • Управление эксплуатацией ВОЛС (Выдача, запрос ТУ, участие в АВР)
  • Контроль работ подрядных организацией, приемка строительно-монтажных работ

Наши ожидания от кандидатов

  • Высшее техническое образование
  • Знание сетевых технологий
  • Знание нормативные документы в области пожарной безопасности и противопожарной автоматики
  • Опыт работы СКУД, ОС, СВН, СКС, Пожаротушением
  • Отличное знание Болид, Parsec, Macroscop
  • Опыт управления командой

Про условия работы

  • Официальное оформление, белая зарплата

  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

  • Релокационный бонус при переезде

  • Бесплатные обеды и кофе-брейки

  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)

  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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