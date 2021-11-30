Мы находимся в поисках офис-менеджера в команду отдела делопроизводства. Мы продуктовая IT-компания и очень ценим в кандидатах такие качества, как дружелюбие, клиентоориентированность и умение находить общий язык с разными людьми, чутко и оперативно реагируя на запросы как внешних клиентов, так и сотрудников компании.
Основные задачи на данной позиции:
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Вести полный цикл делопроизводства (70% времени)
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Принимать и распределять звонки (мини-АТС)
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Встречать посетителей
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Выполнять поручения от топ-менеджеров компании и некоторых отделов
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Работать с входящей и исходящей корреспонденцией, принимать и отправлять все виды корреспонденции
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Курировать работу водителя
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Организовывать грузоперевозки между дата-центрами
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Поддерживать жизнеобеспечение офиса
Как понять, что мы подходим друг другу:
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У вас есть опыт работы в должности офис-менеджер (секретарь‚ секретарь-референт, делопроизводитель)
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Вы знаете и умеете работать с документами
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Вы уверенный пользователь ПК
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Вы знаете английский язык на уровне, достаточном для ответа на звонки и письма
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Вы внимательный, ответственный и коммуникабельный человек, способный оперативно решать вопросы в режиме многозадачности
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Официальное оформление, белая зарплата
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Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
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Бесплатные обеды и кофе-брейки
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График работы: 5-дневная рабочая неделя, с 9-30 - 18-30
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10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
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Ежемесячная надбавка за некурение
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ДМС + стоматология + офисный врач*
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Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
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50% оплата абонемента в фитнес-клуба
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Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
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Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
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Офисный душ*
Про развитие
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От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
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Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
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Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
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Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
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Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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