Офис-менеджер

Мы находимся в поисках офис-менеджера в команду отдела делопроизводства. Мы продуктовая IT-компания и очень ценим в кандидатах такие качества, как дружелюбие, клиентоориентированность и умение находить общий язык с разными людьми, чутко и оперативно реагируя на запросы как внешних клиентов, так и сотрудников компании.