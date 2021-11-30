Поиск
Финансы и юриспруденция

Офис-менеджер

Мы находимся в поисках офис-менеджера в команду отдела делопроизводства. Мы продуктовая IT-компания и очень ценим в кандидатах такие качества, как дружелюбие, клиентоориентированность и умение находить общий язык с разными людьми, чутко и оперативно реагируя на запросы как внешних клиентов, так и сотрудников компании.

Санкт-Петербург
Полный день
з/п не указана
Откликнуться Откликнуться на

Мы находимся в поисках офис-менеджера в команду отдела делопроизводства. Мы продуктовая IT-компания и очень ценим в кандидатах такие качества, как дружелюбие, клиентоориентированность и умение находить общий язык с разными людьми, чутко и оперативно реагируя на запросы как внешних клиентов, так и сотрудников компании.

Санкт-Петербург
Полный день
з/п не указана

Основные задачи на данной позиции:

  • Вести полный цикл делопроизводства (70% времени)

  • Принимать и распределять звонки (мини-АТС)

  • Встречать посетителей

  • Выполнять поручения от топ-менеджеров компании и некоторых отделов

  • Работать с входящей и исходящей корреспонденцией, принимать и отправлять все виды корреспонденции

  • Курировать работу водителя

  • Организовывать грузоперевозки между дата-центрами

  • Поддерживать жизнеобеспечение офиса

Как понять, что мы подходим друг другу:

  • У вас есть опыт работы в должности офис-менеджер (секретарь‚ секретарь-референт, делопроизводитель)

  • Вы знаете и умеете работать с документами

  • Вы уверенный пользователь ПК

  • Вы знаете английский язык на уровне, достаточном для ответа на звонки и письма

  • Вы внимательный, ответственный и коммуникабельный человек, способный оперативно решать вопросы в режиме многозадачности

Условия:

  • Официальное оформление, белая зарплата

  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

  • Бесплатные обеды и кофе-брейки

  • График работы: 5-дневная рабочая неделя, с 9-30 - 18-30

  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

Похожие вакансии

Смотреть все
Финансы и юриспруденция

Младший менеджер по договорной работе

Санкт-Петербург

Финансы и юриспруденция

Специалист отдела охраны труда и экологии

Санкт-Петербург

Смотреть все

Откликнуться на вакансию

Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.