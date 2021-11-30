Младший системный инженер в дата-центр

Работа в в команде инженерно-технического отдела в Selectel - это:

прекрасная возможность для старта карьеры в крутом дата-центре, возможность понять фундаментальные принципы работы дата-центра и получить навыки работы с серверами, сетевым оборудованием, слаботочными системы и ВОЛС.