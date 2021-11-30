Junior Frontend Developer (Vue.js)

Вместе с командой вы будете разрабатывать интерфейсы и верстать страницы/компоненты для интернет-проектов компании – сайта, блога, базы знаний и др.

Мы ищем младшего frontend-разработчика в отдел разработки сайта.

Мы ожидаем, что у вас есть

Знания HTML5, доступность, семантичность

Опыт верстки под широкую линейку устройств

CSS3 / SCSS / CSS Grid Layout / Bootstrap / БЭМ

Уверенные знания JavaScript (ES6)

Vue.js 2/3

Nuxt.js

gitflow

Будет плюсом

Базовые знания TypeScript

Понимание работы систем управления контентом (у нас WordPress)

Опыт работы с REST API

Опыт работы с Ant Design

Наличие production-ready проектов

На интервью мы поговорим про верстку, обсудим базовые концепции JavaScript

Про условия работы

Официальное оформление, белая зарплата

Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

Релокационный бонус при переезде

Бесплатные обеды и кофе-брейки

Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)

10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

Ежемесячная надбавка за некурение

ДМС + стоматология + офисный врач*

Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

50% оплата абонемента в фитнес-клуба

Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

Офисный душ*

Про развитие

От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса