Product Manager (IaaS)

Мы ищем продактов уровня Middle и выше в направление Инфраструктурных продуктов (IaaS), в которое входят выделенные серверы и облачные серверы:

Выделенные серверы — сервис, который позволяет нашим клиентам пользоваться всеми ресурсами физических серверов. При этом клиент получает не только железный сервер, но и сети — локальную и интернет, а мы обеспечиваем их надежную работу.

Это как каршеринг. Если раньше ты покупал машину, сам ее обслуживал, мыл и заправлял, то теперь ты нажимаешь несколько кнопок в смартфоне и пользуешься автомобилем как сервисом, а все хлопоты берет на себя провайдер.

Облачные серверы — сервис, который позволяет потреблять ресурсы физических серверов по кусочкам - виртуальным машинам и связывать их между собой. Инфраструктуру в Облаке можно развернуть за пару минут, а платить только за потребленные ресурсы. Это позволяет нашим клиентам быстро реагировать на изменяющиеся нагрузки, управлять инфраструктурой как кодом и многое другое.

Вам предстоит влиять на технически сложные B2B продукты, общаться с клиентами напрямую и улучшать их пользовательский опыт. На встрече готовы обсудить, какой продукт вам ближе.