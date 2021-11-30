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Управление продуктами

Product Manager (IaaS)

Мы ищем продактов уровня Middle и выше в направление Инфраструктурных продуктов (IaaS), в которое входят выделенные серверы и облачные серверы:

Выделенные серверы — сервис, который позволяет нашим клиентам пользоваться всеми ресурсами физических серверов. При этом клиент получает не только железный сервер, но и сети — локальную и интернет, а мы обеспечиваем их надежную работу.

Это как каршеринг. Если раньше ты покупал машину, сам ее обслуживал, мыл и заправлял, то теперь ты нажимаешь несколько кнопок в смартфоне и пользуешься автомобилем как сервисом, а все хлопоты берет на себя провайдер.

Облачные серверы — сервис, который позволяет потреблять ресурсы физических серверов по кусочкам - виртуальным машинам и связывать их между собой. Инфраструктуру в Облаке можно развернуть за пару минут, а платить только за потребленные ресурсы. Это позволяет нашим клиентам быстро реагировать на изменяющиеся нагрузки, управлять инфраструктурой как кодом и многое другое.

Вам предстоит влиять на технически сложные B2B продукты, общаться с клиентами напрямую и улучшать их пользовательский опыт. На встрече готовы обсудить, какой продукт вам ближе.

Санкт-Петербург
Полный день
з/п не указана
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Мы ищем продактов уровня Middle и выше в направление Инфраструктурных продуктов (IaaS), в которое входят выделенные серверы и облачные серверы:

Выделенные серверы — сервис, который позволяет нашим клиентам пользоваться всеми ресурсами физических серверов. При этом клиент получает не только железный сервер, но и сети — локальную и интернет, а мы обеспечиваем их надежную работу.

Это как каршеринг. Если раньше ты покупал машину, сам ее обслуживал, мыл и заправлял, то теперь ты нажимаешь несколько кнопок в смартфоне и пользуешься автомобилем как сервисом, а все хлопоты берет на себя провайдер.

Облачные серверы — сервис, который позволяет потреблять ресурсы физических серверов по кусочкам - виртуальным машинам и связывать их между собой. Инфраструктуру в Облаке можно развернуть за пару минут, а платить только за потребленные ресурсы. Это позволяет нашим клиентам быстро реагировать на изменяющиеся нагрузки, управлять инфраструктурой как кодом и многое другое.

Вам предстоит влиять на технически сложные B2B продукты, общаться с клиентами напрямую и улучшать их пользовательский опыт. На встрече готовы обсудить, какой продукт вам ближе.

Санкт-Петербург
Полный день
з/п не указана

Основные задачи в этой роли

  • Генерация идей для привлечения клиентов, увеличения выручки, улучшения клиентского опыта

  • Определение стратегии развития продукта

  • Построение и проверка гипотез

  • Формирование и приоритизация бэклога продукта

От вас мы ожидаем

  • Опыт работы на аналогичной позиции (желательно в IT)

  • Опыт работы с командой

  • Опыт запуска и развития продуктов или отдельных фичей IT продуктов

  • Опыт исследований пользовательского опыта (JTBD, CustDev, CJM, юзабилити тесты и другое)

  • Системный подход, умение хорошо структурировать и доносить информацию

  • Техническая компетентность в предметной области или желание в нее погрузиться

Мы придем в восторг, если у вас есть

  • Понимание, чем идея отличается от гипотезы
  • Знание рынка IaaS (или по крайней мере понимание, что и как работает)
  • Опыт в администрировании (базовые знания того как устроен интернет, сети, Linux)

Про условия работы

  • Официальное оформление, белая зарплата

  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

  • Релокационный бонус при переезде

  • Бесплатные обеды и кофе-брейки

  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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