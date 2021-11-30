Product Manager (IaaS)

Мы ищем продактов уровня Middle и выше в направление Инфраструктурных продуктов (IaaS), в которое входят выделенные серверы и облачные серверы:
Выделенные серверы — сервис, который позволяет нашим клиентам пользоваться всеми ресурсами физических серверов. При этом клиент получает не только железный сервер, но и сети — локальную и интернет, а мы обеспечиваем их надежную работу.
Это как каршеринг. Если раньше ты покупал машину, сам ее обслуживал, мыл и заправлял, то теперь ты нажимаешь несколько кнопок в смартфоне и пользуешься автомобилем как сервисом, а все хлопоты берет на себя провайдер.
Облачные серверы — сервис, который позволяет потреблять ресурсы физических серверов по кусочкам - виртуальным машинам и связывать их между собой. Инфраструктуру в Облаке можно развернуть за пару минут, а платить только за потребленные ресурсы. Это позволяет нашим клиентам быстро реагировать на изменяющиеся нагрузки, управлять инфраструктурой как кодом и многое другое.
Вам предстоит влиять на технически сложные B2B продукты, общаться с клиентами напрямую и улучшать их пользовательский опыт. На встрече готовы обсудить, какой продукт вам ближе.
Основные задачи в этой роли
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Генерация идей для привлечения клиентов, увеличения выручки, улучшения клиентского опыта
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Определение стратегии развития продукта
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Построение и проверка гипотез
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Формирование и приоритизация бэклога продукта
От вас мы ожидаем
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Опыт работы на аналогичной позиции (желательно в IT)
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Опыт работы с командой
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Опыт запуска и развития продуктов или отдельных фичей IT продуктов
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Опыт исследований пользовательского опыта (JTBD, CustDev, CJM, юзабилити тесты и другое)
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Системный подход, умение хорошо структурировать и доносить информацию
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Техническая компетентность в предметной области или желание в нее погрузиться
Мы придем в восторг, если у вас есть
- Понимание, чем идея отличается от гипотезы
- Знание рынка IaaS (или по крайней мере понимание, что и как работает)
- Опыт в администрировании (базовые знания того как устроен интернет, сети, Linux)
Про условия работы
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Официальное оформление, белая зарплата
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Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
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Релокационный бонус при переезде
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Бесплатные обеды и кофе-брейки
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10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
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Ежемесячная надбавка за некурение
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ДМС + стоматология + офисный врач*
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Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
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50% оплата абонемента в фитнес-клуба
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Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
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Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
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Офисный душ*
Про развитие
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От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
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Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
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Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
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Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
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Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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