QA Engineer в команду VMware

Почему классно быть частью команды VMware

Чем вам предстоит заниматься

Проводить регрессионное тестирование по документации и ad-hoc тестирования в рамках релизов

Проводить performance-тестирование

Составлять чек-листы, тест-кейсы и другие виды тестовой документации

Фиксировать выявленные ошибки и дефекты с помощью баг-трекинговой системы Jira

Взаимодействовать с разработчиками по поводу корректного поведения тестируемых веб-приложений

Разрабатывать и проводить автоматизированное тестирование веб-приложений

Мы ждем, что у вас есть

Опыт тестирования пользовательского интерфейса

Опыт ведения тестовой документации (Testrail / TestOps / TestIT)

Дополнительными плюсами будут

Опыт работы с инструментами CI (Jenkins/GitLab CI)

Знакомство с фреймворками AngularJS/Angular

Умение работать со снифферами (Charles/Fiddler)

Знание и опыт работы с Jest, Playwright, Mocha, Chai, Sinon

Опыт разработки автоматических тестов (например, с использованием Selenium/Playwright)

Почему в нашей команде здорово работать

Вы будете принимать участие в разработке одного из самых крупных и быстроразвивающихся облаков на технологиях VMware в России

Понятное и гибкое взаимодействие в команде: чёткая постановка задач, свобода в выборе решений, качественная обратная связь между всеми участниками процесса

Спокойная обстановка, располагающая к сосредоточенной работе

Про условия работы

Официальное оформление, белая зарплата

Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

Бесплатные обеды

Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)

Про здоровье и спорт

Ежемесячная надбавка за некурение

ДМС + стоматология + офисный врач*

Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

50% оплата абонемента в фитнес-клуба

Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

Офисный душ*

Про развитие

От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса