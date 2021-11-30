Специалист отдела охраны труда и экологии

Отдел охраны труда и экологии в Selectel - это про заботу о сотрудниках и об их благополучии.
Сейчас мы находимся в поисках специалиста, который сможет принять непосредственное участие в процессе оптимизации системы управления охраной труда и вывести ее на новый уровень.
Основные задачи на данной позиции
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Участие в разработке нормативных документов и поддержание их в актуальном состоянии
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Проведение вводных инструктажей сотрудникам и подрядчикам
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Организация работы комиссии по проведению СОУТ
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Производственный контроль
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Участие в автоматизации повторяющихся процессов
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Работа с подрядными организациями по деятельности отдела (обучение, закупка СИЗ, знаковая продукция и средства безопасности, медосмотр, утилизация отходов)
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Заведение платежей, согласование договоров
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Имеете высшее образование по направлению "Техносферная безопасность" или имеете переквалификацию
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Имеете опыт работы от 1 года в области охраны труда
Вашим преимуществом будет
- Повышение квалификации по вводимым новым требованиям охраны труда с 1 марта
- Понимание требований смежных областей безопасности, таких как пожарная, промышленная и электробезопасность
Про условия работы
- Официальное оформление, белая зарплата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
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Ежемесячная надбавка за некурение
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ДМС + стоматология + офисный врач*
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Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
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50% оплата абонемента в фитнес-клуба
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Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
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Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
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Офисный душ*
Про развитие
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От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
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Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
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Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
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Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
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Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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