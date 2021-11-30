Специалист отдела охраны труда и экологии

Отдел охраны труда и экологии в Selectel - это про заботу о сотрудниках и об их благополучии.

Сейчас мы находимся в поисках специалиста, который сможет принять непосредственное участие в процессе оптимизации системы управления охраной труда и вывести ее на новый уровень.