Поиск
Финансы и юриспруденция

Специалист отдела охраны труда и экологии

Отдел охраны труда и экологии в Selectel - это про заботу о сотрудниках и об их благополучии.

Сейчас мы находимся в поисках специалиста, который сможет принять непосредственное участие в процессе оптимизации системы управления охраной труда и вывести ее на новый уровень.

Санкт-Петербург
Полный день
з/п не указана
Откликнуться Откликнуться на

Отдел охраны труда и экологии в Selectel - это про заботу о сотрудниках и об их благополучии.

Сейчас мы находимся в поисках специалиста, который сможет принять непосредственное участие в процессе оптимизации системы управления охраной труда и вывести ее на новый уровень.

Санкт-Петербург
Полный день
з/п не указана

Основные задачи на данной позиции

  • Участие в разработке нормативных документов и поддержание их в актуальном состоянии

  • Проведение вводных инструктажей сотрудникам и подрядчикам

  • Организация работы комиссии по проведению СОУТ

  • Производственный контроль

  • Участие в автоматизации повторяющихся процессов

  • Работа с подрядными организациями по деятельности отдела (обучение, закупка СИЗ, знаковая продукция и средства безопасности, медосмотр, утилизация отходов)

  • Заведение платежей, согласование договоров

Мы с радостью пообщаемся с вами, если вы

  • Имеете высшее образование по направлению "Техносферная безопасность" или имеете переквалификацию

  • Имеете опыт работы от 1 года в области охраны труда

Вашим преимуществом будет

  • Повышение квалификации по вводимым новым требованиям охраны труда с 1 марта
  • Понимание требований смежных областей безопасности, таких как пожарная, промышленная и электробезопасность

Про условия работы

  • Официальное оформление, белая зарплата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

Похожие вакансии

Смотреть все
Финансы и юриспруденция

Младший менеджер по договорной работе

Санкт-Петербург

Финансы и юриспруденция

Специалист по МСФО

Санкт-Петербург

Смотреть все

Откликнуться на вакансию

Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.