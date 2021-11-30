Системный администратор DNS

Команда DNS отвечает за хостинг доменных имен в Selectel.

Мы ищем системного администратора, который поможет нам делать сервис надежнее и качественнее.

Работать с нами интересно, у вас будет возможность попробовать разные инструменты и подходы, решать широкий диапазон задач