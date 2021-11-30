Руководитель отдела знаний

Мы в Selectel умеем делать удобными сложные продукты на стыке железа, сетей и программного обеспечения.
Наш отдел знаний отвечает за наполнение контентом и развитие внешней базы знаний kb.selectel.ru и портала с документацией API developers.selectel.ru
Мы в поиске руководителя, который вместе с командой технических писателей будет заниматься созданием базы знаний для наших клиентов, направленной на решение проблем пользователей и улучшение качества поддержки пользователей.
Офис находится в Санкт-Петербурге, мы помогаем с релокацией.
Чем предстоит заниматься
- Поддержкой, развитием и организацией работы команды технических писателей
- Созданием полноценной и интегрированной внешней системы знаний, для реализации возможности самостоятельного решения проблем при работе с продуктами компании
- Разработкой и поддержкой эффективного процесса подготовки пользовательской документации к продуктам компании, ориентированной на проблемы пользователя
- Интеграцией процесса документирования изменений в процесс разработки продукта и кросс-функциональных команд
- Интеграцией пользовательской документации в процесс работы службы поддержки, для быстрого решения типовых пользовательских запросов
- Работой над улучшением основных метрик продукта и роста
- Подготовкой единых стандартов качества документации, оформления и типовых шаблонов статей
- Разработкой механизмов оценки качества и полезности документации
Мы ожидаем, что вы
- Имеете опыт работы с облачными технологиями, серверами и/или продуктами для управления IT-инфраструктурой
- Понимаете, что такое менеджмент знаний и имеете опыт внедрения правильного процесса управления знаниями в продуктовой компании
- Разбираетесь в процессах разработки продуктов и знаете, как эффективно встроить в этот процесс создание документации к продукту
- Имеете опыт руководства и управления командой
- Знаете, как оценивать эффективность документации
- Понимаете, как работает пользовательская поддержка и имеете опыт успешной интеграции знаний и людей, которую эту поддержку оказывают
- Ориентируетесь на проблемы пользователей, а не требования ГОСТ
- Уже работали над развитием базы знаний в продуктовой компании
Про условия
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Официальное оформление, белая зарплата
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Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
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Релокационный бонус при переезде
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Бесплатные обеды и кофе-брейки
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10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
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Возможен частично удаленный формат работы
Про здоровье и спорт
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Ежемесячная надбавка за некурение
-
ДМС + стоматология + офисный врач*
-
Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
-
50% оплата абонемента в фитнес-клуба
-
Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
-
Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
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Офисный душ*
Про развитие
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От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
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Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
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Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
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Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
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Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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