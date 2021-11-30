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Финансы и юриспруденция

Казначей - Бухгалтер на участке работы с банками

Приглашаем Казначея - Бухгалтера на участке работы с банками в команду Selectel.

Санкт-Петербург
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Приглашаем Казначея - Бухгалтера на участке работы с банками в команду Selectel.

Санкт-Петербург
Гибкий график
з/п не указана

Основные задачи

  • Ежедневное формирование, подготовка и отправка платежных поручений, работа в системе “Банк-клиент”

  • Валютные платежи и сопутствующие операции (СВО,СПД,ПСД), валютный контроль, сопровождение валютных контрактов

  • Формирование и ведение реестра платежей

  • Ежедневное снятие выписок из банк-клиента, выгрузка в систему данных 1С

  • Контроль остатков на расчетных и валютных счетах

  • Открытие паспортов сделок и предоставление пакета документов по запросу банка

  • Участие в подготовке пакета документов для получения кредитов и участие в прохождении кредитных комитетов

  • Формирование и ведение архива банковских документов

  • Предоставление платежных поручений по запросам, заказ справок в обслуживающих банках

  • Ежедневная подготовка аналитической информации по денежным остаткам на расчетных, валютных и специальных счетах

Мы ожидаем

  • Опыт работы на аналогичной позиции

  • Опыт работы с банками в системе “Банк-клиент”

  • Знание валютного законодательства РФ

  • Умение работать в режиме многозадачности, четко выполнять поставленные задачи в сжатые сроки

  • Высокий уровень внимательности, аккуратности и ответственности

Условия

  • Официальное оформление, белая зарплата

  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

  • Релокационный бонус при переезде

  • Бесплатные обеды и кофе-брейки

  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)

  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.