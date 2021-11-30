Golang разработчик в команду облачного хранилища

Selectel помогает клиентам любого размера решать любые задачи, связанные с построением IT-инфраструктуры на принципах “инфраструктура как сервис” (IaaS, PaaS, SaaS). Одной из ключевых задач в этом вопросе является организация хранения больших объемов данных.

Команда облачного хранилища занимается поддержкой и развитием высоконагруженных сервисов хранения данных, построенного на базе системы Ceph. Перед нами стоит амбициозная цель построить инфраструктуру для хранения эксабайтов данных. Для это придется решать интересные и нетривиальные задачи по межрегиональному масштабированию сервиса, увеличению отказоустойчивости наших компонентов, плотной интеграции с другими сервисами Облака.

Наш стек: Golang (+cgo, librados), Ceph, OpenStack Swift, MongoDB, PostgreSQL, Clickhouse, ATS, Haproxy, Python, RabbitMQ, Angular 2.