Golang разработчик в команду облачного хранилища

Selectel помогает клиентам любого размера решать любые задачи, связанные с построением IT-инфраструктуры на принципах “инфраструктура как сервис” (IaaS, PaaS, SaaS). Одной из ключевых задач в этом вопросе является организация хранения больших объемов данных.
Команда облачного хранилища занимается поддержкой и развитием высоконагруженных сервисов хранения данных, построенного на базе системы Ceph. Перед нами стоит амбициозная цель построить инфраструктуру для хранения эксабайтов данных. Для это придется решать интересные и нетривиальные задачи по межрегиональному масштабированию сервиса, увеличению отказоустойчивости наших компонентов, плотной интеграции с другими сервисами Облака.
Наш стек: Golang (+cgo, librados), Ceph, OpenStack Swift, MongoDB, PostgreSQL, Clickhouse, ATS, Haproxy, Python, RabbitMQ, Angular 2.
Основные задачи
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Участвовать в развитии сервиса - Объектное хранилище данных (Openstack Swift & S3)
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Проектировать и реализовывать вместе с командой новые фичи
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Поддерживать и развивать существующий нагруженный API (более ХХХ запросов/сек на ноду) и инструменты для работы с ним
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Писать код, соответствующий стандартам, принятым в команде
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Предлагать и реализовывать идеи по изменению текущих процессов
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90% Go + 10% Python (Pytest функциональные тесты API)
От вас мы ожидаем
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Опыт программирования на Go/Python
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Опыт написания unit и функциональных тестов
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Знание принципов построения распределенных систем (CAP etc)
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Опыт работы с базами данных PostgreSQL и/или MySQL, Time Series или column databases
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Опыт работы с ОС семейства Linux
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Опыт работы с системой контроля версий Git
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Желание смело пробовать новое
Будет плюсом
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Собственные opensource проекты или участие в opensource проектах
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Опыт построения распределенных баз данных
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Опыт работы с Jira, Gitlab, Sentry, Gerrit
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Опыт работы и понимание принципов CI/CD
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Опыт работы с Docker, Docker Compose, K8S, Nomad
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Опыт работы с Clickhouse, Redis, Memcached, Consul
На собеседовании мы обсудим
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Технологии, с которыми вам приходилось работать
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Ваш опыт разработки на Go/Python и задачи, которые вы решали на этих языках
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Понимание и опыт применения современных методологий разработки: ревью кода, автоматизация тестирования и деплоя кода в тестовые среды, документирование
Про условия
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Официальное оформление, белая зарплата
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Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
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Релокационный бонус при переезде
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Бесплатные обеды и кофе-брейки
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Офис в Санкт-Петербурге, 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
-
Можно работать как в офисе, так и удаленно
Про здоровье и спорт
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Ежемесячная надбавка за некурение
-
ДМС + стоматология + офисный врач*
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Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
-
50% оплата абонемента в фитнес-клуба
-
Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
-
Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
-
Офисный душ*
Про развитие
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От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
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Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
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Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
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Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
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Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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