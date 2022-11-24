Python-разработчик в команду Биллинговой платформы

В Selectel команда биллинга занимается разработкой сервисов учета средств и услуг всех продуктов компании (со всей вариативностью и тонкостями логики каждого из продуктов). В процессе работы приходится встречаться с разными видами задач: от простого написания API до построения сложных ресурсоемких отчетов с большим количеством данных и сложной бизнес-логикой.

Мы хотим, чтобы качество функционала продолжало расти и он быстро реализовывался, поэтому мы находимся в поиске тебя - опытного разработчика, который понимает, как работать с большим набором данных, эффективно его обрабатывать и строить архитектуры бизнес-процессов!

Наш стэк:

Python + Flask (FlaskSmorest, Openapi) + Sqlalchemy (Postgresql) + Celery (Rabbitmq) + marshmallow + uwsgi + injector

Golang > 1.17 + go-restful + gorm (postgresql)

Команда кросс-функциональная, состоит из 11 человек (тим лид, backend-разработчики, frontend-разработчики, системный аналитик, UX-дизайнер)