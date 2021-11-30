Frontend-разработчик в команду внешних сетевых сервисов

Мы приглашаем Frontend-разработчика в команду проекта внешних сетевых сервисов и доставки контента (CDN, Anti-DDoS, DNS, monitoring).

Selectel помогает клиентам любого размера решать любые задачи, связанные с построением IT-инфраструктуры на принципах “инфраструктура как сервис” (IaaS, PaaS).

Чем предстоит заниматься:

Участвовать в развитии сервиса

Проектировать и реализовывать вместе с командой новые фичи

Поддерживать и развивать публичную и служебную панель управления

Принимать участие в разработке собственной библиотеки компонентов

Взаимодействовать с проектировщиками интерфейсов, разработчиками бэкенда, qa-инженерами и devops-специалистами

Писать код, соответствующий стандартам, принятым в команде (стек проекта Angular)

От вас мы ожидаем

Уверенные знания JavaScript (ES6)

Знания AngularJS/Angular/React/Vue.js

Понимание принципов RESTful API

CSS3 (OOCSS / SMACSS / BEM)

DOM / HTML5 API

Stylus, Pug

Git

Про условия работы

Официальное оформление, белая зарплата

Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

Релокационный бонус при переезде

Бесплатные обеды и кофе-брейки

Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)

10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

Ежемесячная надбавка за некурение

ДМС + стоматология + офисный врач*

Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

50% оплата абонемента в фитнес-клуба

Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

Офисный душ*

Про развитие

От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса