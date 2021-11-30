Инженер по информационной безопасности (SOC, мониторинг ИБ)

Вакансия для тех, кто хочет быть у истоков развития SOC as a Services. У вас будет возможность для самостоятельного принятия решений в развитии SOC, а также работа с интересными заказчиками (крупнейшими web-приложениями рунета) и ГЕОП.

Мы с радостью рассмотрим ваше резюме, если у вас есть

Опыт работы в SOC на позиции инженера, аналитика, сервис-менеджера от 3 лет

Опыт выстраивания процессов мониторинга событий информационной безопасности и управления инцидентами

Опыт эксплуатации SIEM (подключение источников различных типов, разработка правил корреляции)

Опыт эксплуатации IRP/SOAR систем

Опыт автоматизации задач с помощью скриптовых языков (bash, Python, PowerShell)

Знания принципов аудита сетей, операционных систем и прикладных сервисов

Знания основных векторов атак и способов их обнаружения

Знание нормативно-методических документов в области ГосСОПКА

Чем вы будете заниматься на этой должности

Оказывать технические консультации по вопросам подключения к системе мониторинга информационной безопасности

Подключать и сопровождать клиентов: анализировать инфраструктуру, определять источники событий, разрабатывать правила, выявлять инциденты и готовить рекомендации

Проектировать решения, разрабатывать требования и архитектуры

Развивать процессы управления инцидентами (мониторинг, обнаружение, обработка, устранение)

Участвовать в организации взаимодействия с ГосСОПКА

Участвовать в развитии направления мониторинга информационной безопасности для оказания услуг клиентам компании Selectel

Вашим преимуществом будет

Высшее образование по направлению «Информационная безопасность»

Опыт работы со средствами защиты информации

Опыт работы с технологиями виртуализации и контейнеризации

Опыт мониторинга ИБ высоконагруженных веб приложений

Про условия работы

Официальное оформление, белая зарплата

Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

Релокационный бонус при переезде

Бесплатные обеды и кофе-брейки

Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)

10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

Ежемесячная надбавка за некурение

ДМС + стоматология + офисный врач*

Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

50% оплата абонемента в фитнес-клуба

Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

Офисный душ*

Про развитие

От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса