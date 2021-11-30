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Информационная безопасность

Инженер по информационной безопасности (SOC, мониторинг ИБ)

Вакансия для тех, кто хочет быть у истоков развития SOC as a Services. У вас будет возможность для самостоятельного принятия решений в развитии SOC, а также работа с интересными заказчиками (крупнейшими web-приложениями рунета) и ГЕОП.

Санкт-Петербург
Полный день
з/п не указана
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Вакансия для тех, кто хочет быть у истоков развития SOC as a Services. У вас будет возможность для самостоятельного принятия решений в развитии SOC, а также работа с интересными заказчиками (крупнейшими web-приложениями рунета) и ГЕОП.

Санкт-Петербург
Полный день
з/п не указана

Мы с радостью рассмотрим ваше резюме, если у вас есть

  • Опыт работы в SOC на позиции инженера, аналитика, сервис-менеджера от 3 лет
  • Опыт выстраивания процессов мониторинга событий информационной безопасности и управления инцидентами
  • Опыт эксплуатации SIEM (подключение источников различных типов, разработка правил корреляции)
  • Опыт эксплуатации IRP/SOAR систем
  • Опыт автоматизации задач с помощью скриптовых языков (bash, Python, PowerShell)
  • Знания принципов аудита сетей, операционных систем и прикладных сервисов
  • Знания основных векторов атак и способов их обнаружения
  • Знание нормативно-методических документов в области ГосСОПКА

Чем вы будете заниматься на этой должности

  • Оказывать технические консультации по вопросам подключения к системе мониторинга информационной безопасности
  • Подключать и сопровождать клиентов: анализировать инфраструктуру, определять источники событий, разрабатывать правила, выявлять инциденты и готовить рекомендации
  • Проектировать решения, разрабатывать требования и архитектуры
  • Развивать процессы управления инцидентами (мониторинг, обнаружение, обработка, устранение)
  • Участвовать в организации взаимодействия с ГосСОПКА
  • Участвовать в развитии направления мониторинга информационной безопасности для оказания услуг клиентам компании Selectel

Вашим преимуществом будет

  • Высшее образование по направлению «Информационная безопасность»
  • Опыт работы со средствами защиты информации
  • Опыт работы с технологиями виртуализации и контейнеризации
  • Опыт мониторинга ИБ высоконагруженных веб приложений

Про условия работы

  • Официальное оформление, белая зарплата

  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

  • Релокационный бонус при переезде

  • Бесплатные обеды и кофе-брейки

  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)

  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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