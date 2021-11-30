Инженер по информационной безопасности (SOC, мониторинг ИБ)

Вакансия для тех, кто хочет быть у истоков развития SOC as a Services. У вас будет возможность для самостоятельного принятия решений в развитии SOC, а также работа с интересными заказчиками (крупнейшими web-приложениями рунета) и ГЕОП.
Мы с радостью рассмотрим ваше резюме, если у вас есть
- Опыт работы в SOC на позиции инженера, аналитика, сервис-менеджера от 3 лет
- Опыт выстраивания процессов мониторинга событий информационной безопасности и управления инцидентами
- Опыт эксплуатации SIEM (подключение источников различных типов, разработка правил корреляции)
- Опыт эксплуатации IRP/SOAR систем
- Опыт автоматизации задач с помощью скриптовых языков (bash, Python, PowerShell)
- Знания принципов аудита сетей, операционных систем и прикладных сервисов
- Знания основных векторов атак и способов их обнаружения
- Знание нормативно-методических документов в области ГосСОПКА
Чем вы будете заниматься на этой должности
- Оказывать технические консультации по вопросам подключения к системе мониторинга информационной безопасности
- Подключать и сопровождать клиентов: анализировать инфраструктуру, определять источники событий, разрабатывать правила, выявлять инциденты и готовить рекомендации
- Проектировать решения, разрабатывать требования и архитектуры
- Развивать процессы управления инцидентами (мониторинг, обнаружение, обработка, устранение)
- Участвовать в организации взаимодействия с ГосСОПКА
- Участвовать в развитии направления мониторинга информационной безопасности для оказания услуг клиентам компании Selectel
Вашим преимуществом будет
- Высшее образование по направлению «Информационная безопасность»
- Опыт работы со средствами защиты информации
- Опыт работы с технологиями виртуализации и контейнеризации
- Опыт мониторинга ИБ высоконагруженных веб приложений
Про условия работы
-
Официальное оформление, белая зарплата
-
Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
-
Релокационный бонус при переезде
-
Бесплатные обеды и кофе-брейки
-
Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
-
10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
-
Ежемесячная надбавка за некурение
-
ДМС + стоматология + офисный врач*
-
Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
-
50% оплата абонемента в фитнес-клуба
-
Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
-
Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
-
Офисный душ*
Про развитие
-
От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
-
Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
-
Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
-
Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
-
Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
-
Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
-
PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса