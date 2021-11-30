Team Lead в команду Облачной инфраструктуры

Команда занимается развитием и поддержкой физической инфраструктуры облачной платформы Selectel. Эта инфраструктура в дальнейшем используется как фундамент для построения всех услуг облака.

Эта вакансия для вас, если вы хотите:

Улучшить опыт лидерства команды: личное участие в найме, построении команды, развитие людей

Получить опыт построения и поддержки большой распределенной современной физической инфраструктуры

Построить полностью автоматическую систему развертывания железной инфраструктуры

Офис находится в Санкт-Петербурге, помогаем с релокацией.