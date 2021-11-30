Team Lead в команду Облачной инфраструктуры

Команда занимается развитием и поддержкой физической инфраструктуры облачной платформы Selectel. Эта инфраструктура в дальнейшем используется как фундамент для построения всех услуг облака.
Эта вакансия для вас, если вы хотите:
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Улучшить опыт лидерства команды: личное участие в найме, построении команды, развитие людей
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Получить опыт построения и поддержки большой распределенной современной физической инфраструктуры
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Построить полностью автоматическую систему развертывания железной инфраструктуры
Основные задачи
1. Управление командой из 12-15 человек - это основная и самая важная роль:
- Выявлять необходимость в новых позициях и ролях внутри команды
- Вести работу по найму новых людей:формировать требования и задачи для поиска на вакансию, взаимодействовать с HR, непосредственно оценивать кандидатов по профессиональным навыкам, координировать выдачу и проверку тестовых заданий, онбоардить сотрудников
- Помогать подопечным в профессиональном и личностном росте: проводить встречи 1:1, организовывать обучение
- Развивать необходимые команде хард скиллы: следить за бюджетом обучения, помогать в поиске интересных курсов, воркшопов, интенсивов
- Поддерживать здоровые отношения в команде: собирать чаты, проводить ретроспективы и тимбилдинги
- Развивать систему обучения для сотрудников отдела: наполнять Базу новыми знаниями, проводить проверку знаний
2. Обеспечивать стабильную работу инфраструктуры облачной платформы Selectel
3. Развивать систему автоматического развертывания инфраструктуры облачной платформы Selectel
4. Участвовать в работе над задачами команды:
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Наполнение и груминг беклога
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Координация работы с другими командами
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Помощь в проработке архитектуры, определении DoD и требований по качеству
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Декомпозиция больших задач на более мелкие, контроль их исполнения
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Организация разработки необходимых для команды инструментов с привлечением соседних команд или собственными силами
Мы ожидаем
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Опыт работы с сфере IT на позиции ведущего специалиста или руководителя команды/отдела
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Знания в области информационных технологий: принципы работы сетей, серверного оборудования, принципы работы сервисно-ориентированных архитектур, хорошее знание Linux (Ubuntu)
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Навыки работы с системами мониторинга и визуализации метрик: Prometheus, Grafana
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Опыт использования инструментов для работы с задачами и визуализации процесса: Jira/Confluence, Trello
Будет плюсом
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Опыт работы с системами виртуализации и облачными сервисами
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Владение английским на уровне, достаточном для общения с зарубежными коллегами на конференциях, в почтовых рассылках и IRC
Про условия
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Официальное оформление, белая зарплата
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Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
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Релокационный бонус при переезде
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Бесплатные обеды и кофе-брейки
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Офис в Санкт-Петербурге, 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
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Возможен как удаленный формат работы, так работа в офисе на выбор
Про здоровье и спорт
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Ежемесячная надбавка за некурение
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ДМС + стоматология + офисный врач*
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Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
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50% оплата абонемента в фитнес-клуба
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Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
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Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
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Офисный душ*
Про развитие
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От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
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Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
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Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
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Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
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Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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