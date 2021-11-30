Стажер в команду лидогенерации

Приглашаем на стажировку в команду лидогенерации, ​​где вы сможете получить необходимые знания и опыт в сфере Email-маркетинга.

Стажировка в Selectel - это про:

Возможность научиться принципам работы Email-маркетинга под руководством опытного маркетолога с большим опытом

Понять, как работает Email-маркетинг в крупной IT-компании

Возможность дальнейшего развития в компании

Чем предстоит заниматься на стажировке

Собирать письма в визуальном конструкторе

Осуществлять планирование рассылок

Сегментировать аудиторию

Настраивать триггерные цепочки

Анализировать данные и принимать решения

Строить гипотезы и проводить эксперименты

Наши ожидания от кандидатов

Понимание базового принципа работы Email-маркетинга

Грамотный русский язык

Внимательность и умение находить грамматические и стилистические ошибки

Ответственность и умение укладываться в сроки (все рассылки имеют строгие даты отправки)

Будет плюсом

Базовое знание html (разметка текста и таблиц)

Про условия работы

Официальное оформление, белая зарплата

Бесплатные обеды и кофе-брейки

Гибкий график работы: от 20 часов в неделю

10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Санкт-Петербург Гибкий график з/п не указана

Про здоровье и спорт Ежемесячная надбавка за некурение

ДМС + стоматология + офисный врач*

Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

50% оплата абонемента в фитнес-клуба

Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

Офисный душ* Про развитие От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

Онлайн-библиотека Alpina Digital Про досуг Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис *пока что только для питерского офиса