Стажер в команду лидогенерации
Приглашаем на стажировку в команду лидогенерации, где вы сможете получить необходимые знания и опыт в сфере Email-маркетинга.
Стажировка в Selectel - это про:
-
Возможность научиться принципам работы Email-маркетинга под руководством опытного маркетолога с большим опытом
-
Понять, как работает Email-маркетинг в крупной IT-компании
-
Возможность дальнейшего развития в компании
Чем предстоит заниматься на стажировке
-
Собирать письма в визуальном конструкторе
-
Осуществлять планирование рассылок
-
Сегментировать аудиторию
-
Настраивать триггерные цепочки
-
Анализировать данные и принимать решения
-
Строить гипотезы и проводить эксперименты
Наши ожидания от кандидатов
-
Понимание базового принципа работы Email-маркетинга
-
Грамотный русский язык
-
Внимательность и умение находить грамматические и стилистические ошибки
-
Ответственность и умение укладываться в сроки (все рассылки имеют строгие даты отправки)
Будет плюсом
-
Базовое знание html (разметка текста и таблиц)
Про условия работы
-
Официальное оформление, белая зарплата
-
Бесплатные обеды и кофе-брейки
-
Гибкий график работы: от 20 часов в неделю
-
10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Приглашаем на стажировку в команду лидогенерации, где вы сможете получить необходимые знания и опыт в сфере Email-маркетинга.
Стажировка в Selectel - это про:
-
Возможность научиться принципам работы Email-маркетинга под руководством опытного маркетолога с большим опытом
-
Понять, как работает Email-маркетинг в крупной IT-компании
-
Возможность дальнейшего развития в компании
Чем предстоит заниматься на стажировке
-
Собирать письма в визуальном конструкторе
-
Осуществлять планирование рассылок
-
Сегментировать аудиторию
-
Настраивать триггерные цепочки
-
Анализировать данные и принимать решения
-
Строить гипотезы и проводить эксперименты
Наши ожидания от кандидатов
-
Понимание базового принципа работы Email-маркетинга
-
Грамотный русский язык
-
Внимательность и умение находить грамматические и стилистические ошибки
-
Ответственность и умение укладываться в сроки (все рассылки имеют строгие даты отправки)
Будет плюсом
-
Базовое знание html (разметка текста и таблиц)
Про условия работы
-
Официальное оформление, белая зарплата
-
Бесплатные обеды и кофе-брейки
-
Гибкий график работы: от 20 часов в неделю
-
10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
-
Ежемесячная надбавка за некурение
-
ДМС + стоматология + офисный врач*
-
Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
-
50% оплата абонемента в фитнес-клуба
-
Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
-
Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
-
Офисный душ*
Про развитие
-
От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
-
Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
-
Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
-
Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
-
Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
-
Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
-
PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
Похожие вакансииСмотреть все
Event-маркетолог
Санкт-ПетербургМаркетинг и PR
Коммуникационный дизайнер
Санкт-Петербург