Поиск
Маркетинг и PR

Стажер в команду лидогенерации

Приглашаем на стажировку в команду лидогенерации, ​​где вы сможете получить необходимые знания и опыт в сфере Email-маркетинга.

Стажировка в Selectel - это про:

  • Возможность научиться принципам работы Email-маркетинга под руководством опытного маркетолога с большим опытом

  • Понять, как работает Email-маркетинг в крупной IT-компании

  • Возможность дальнейшего развития в компании

Чем предстоит заниматься на стажировке

  • Собирать письма в визуальном конструкторе

  • Осуществлять планирование рассылок

  • Сегментировать аудиторию

  • Настраивать триггерные цепочки

  • Анализировать данные и принимать решения

  • Строить гипотезы и проводить эксперименты

Наши ожидания от кандидатов

  • Понимание базового принципа работы Email-маркетинга

  • Грамотный русский язык

  • Внимательность и умение находить грамматические и стилистические ошибки

  • Ответственность и умение укладываться в сроки (все рассылки имеют строгие даты отправки)

Будет плюсом

  • Базовое знание html (разметка текста и таблиц)

Про условия работы

  • Официальное оформление, белая зарплата

  • Бесплатные обеды и кофе-брейки

  • Гибкий график работы: от 20 часов в неделю

  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Санкт-Петербург
Гибкий график
з/п не указана
Откликнуться Откликнуться на

Приглашаем на стажировку в команду лидогенерации, ​​где вы сможете получить необходимые знания и опыт в сфере Email-маркетинга.

Стажировка в Selectel - это про:

  • Возможность научиться принципам работы Email-маркетинга под руководством опытного маркетолога с большим опытом

  • Понять, как работает Email-маркетинг в крупной IT-компании

  • Возможность дальнейшего развития в компании

Чем предстоит заниматься на стажировке

  • Собирать письма в визуальном конструкторе

  • Осуществлять планирование рассылок

  • Сегментировать аудиторию

  • Настраивать триггерные цепочки

  • Анализировать данные и принимать решения

  • Строить гипотезы и проводить эксперименты

Наши ожидания от кандидатов

  • Понимание базового принципа работы Email-маркетинга

  • Грамотный русский язык

  • Внимательность и умение находить грамматические и стилистические ошибки

  • Ответственность и умение укладываться в сроки (все рассылки имеют строгие даты отправки)

Будет плюсом

  • Базовое знание html (разметка текста и таблиц)

Про условия работы

  • Официальное оформление, белая зарплата

  • Бесплатные обеды и кофе-брейки

  • Гибкий график работы: от 20 часов в неделю

  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Санкт-Петербург
Гибкий график
з/п не указана
>

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

Похожие вакансии

Смотреть все
Маркетинг и PR

Event-маркетолог

Санкт-Петербург

Маркетинг и PR

Коммуникационный дизайнер

Санкт-Петербург

Смотреть все

Откликнуться на вакансию

Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.