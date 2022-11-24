Руководитель отдела делопроизводства

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Санкт-Петербург
Фиксированный
На этой позиции вам предстоит:
- Организация полного цикла документооборота компании и обеспечение его функционирования
- Осуществление контроля ведения и систематизации учета получаемой и отправляемой корреспонденции
- Разработка нормативно-методических документов по делопроизводству
- Разработка и внедрение новых технологических процессов работы с документами для усовершенствования и оптимизации процессов обработки документов
- Организация архивного хранения документов
- Организация и контроль изготовления, хранения штампов и печатей
- Участие в разработке, планировании и контроле бюджета
- Заключение и контроль исполнения договоров поставок и оказания услуг
Наши ожидания:
- Опыт работы на аналогичной должности
- Опыт выстраивания и ведения электронного документооборота в крупных компаниях
- Опыт планирования и контроля бюджета подразделения
- Знание нормативных документов по делопроизводству и документообороту Управленческие навыки (распределения задач между сотрудниками отдела, контроль результатов)
- Умение расставлять приоритеты и работать в режиме многозадачности, алитическое мышление, системный подход, навыки делового общения
Про условия:
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Пятидневная рабочая неделя, рабочий день с 9-30 до 18-30
Про здоровье и спорт:
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие:
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг:
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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