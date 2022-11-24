Back office

Руководитель отдела делопроизводства

Санкт-Петербург
Фиксированный
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Санкт-Петербург
Фиксированный

На этой позиции вам предстоит:

  • Организация полного цикла документооборота компании и обеспечение его функционирования 
  • Осуществление контроля ведения и систематизации учета получаемой и отправляемой корреспонденции 
  • Разработка нормативно-методических документов по делопроизводству
  • Разработка и внедрение новых технологических процессов работы с документами для усовершенствования и оптимизации процессов обработки документов
  •  Организация архивного хранения документов 
  • Организация и контроль изготовления, хранения штампов и печатей 
  • Участие в разработке, планировании и контроле бюджета 
  • Заключение и контроль исполнения договоров поставок и оказания услуг

Наши ожидания:

  • Опыт работы на аналогичной должности 
  • Опыт выстраивания и ведения электронного документооборота в крупных компаниях 
  • Опыт планирования и контроля бюджета подразделения 
  • Знание нормативных документов по делопроизводству и документообороту Управленческие навыки (распределения задач между сотрудниками отдела, контроль результатов) 
  • Умение расставлять приоритеты и работать в режиме многозадачности, алитическое мышление, системный подход, навыки делового общения

Про условия:

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Пятидневная рабочая неделя, рабочий день с 9-30 до 18-30

Про здоровье и спорт:

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие:

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг:

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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