В отдел специальных проектов и клиентских решений требуется менеджер проектов.
Отдел специальных проектов и клиентских решений в компании Selectel решает сразу две задачи:
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Развивает нестандартные на сегодняшний день решения для компании (от высокопроизводительных вычислительных кластеров до частных облаков) и превращает их в понятные клиентам и коллегам продукты.
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Помогает потенциальным крупным и перспективным клиентам максимально успешно стать действующими клиентами Selectel - в это направление нам как раз нужен менеджер проектов (Project Manager). Возможно эта роль именно для тебя :)
Почему у нас интересно работать?
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Минимум рутины: новые интересные идеи и решения в департаменте продуктов в первую очередь апробируются и проверяются у нас. Например, суперкомпьютер. То есть скучно не будет :)
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Серьезные проекты: например, прямо сейчас у нас в работе проект с одним крупным банком, государственными заказчиками (ML/AI технологии), а также промышленными предприятиями и не только.
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Возможность развития: продуктов в компании становится все больше, и в какой-то момент существующих продактов становится маловато, и нужно набирать новых - и ты легко сможешь стать одним из них:)
Твои будущие задачи:
Главное - это сделать так, чтобы клиент из потенциального стал действующим, и и остался бы доволен качеством обслуживания, продуктами компании и общим уровнем организации процессов настолько, чтобы быть готовым на долгосрочное сотрудничество.
Поконкретнее:
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Pre-sale поддержка (консультация по возможностям продуктов компании, техническая поддержка сотрудников отдела продаж, участие в переговорах с клиентами)
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Совместно с коллегами из ДРБ выяснить стартовые потребности клиента, выяснить все технические и юридические аспекты.
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Ведение проектов клиентов - создание плана проекта, организация всех процессов по проекту и быстрая адаптация при любых изменениях
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Общение и совместная работа с коллегами из других департаментов, умение найти решение сложной технической задачи в интересах клиента (например, решение трудных задач с закупкой и поиском оборудования)
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Решение проблем клиента с онбордингом, передача клиента дальше коллегам из отдела заботы о клиентах и аккаунт-менеджерам.
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Помощь коллегам из ДРБ по продуктам компании и их возможностям.
Ожидания от кандидата:
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2 года опыта работы на смежных рынках - хостинг, дата-центры, облака - вот это все. Предыдущий опыт работы в качестве инженера ИТО / системного инженера, технической поддержки, пресейла или интегратора горячо приветствуется.
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Иметь базовый технический бэкграунд - без него будет достаточно сложно разобраться в том, какие именно продукты мы предлагаем, в чем их преимущество перед продуктами конкурентов.
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Быть готовым быстро обучаться новому - клиенты приходят с различными запросами, для некоторых из которых в компании нет полноценного упакованного предложения, и задача менеджера проекта - совместно с другими коллегами суметь такое решение упаковать и помочь клиенту выбрать нас, а не конкурентов :)
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Нужно будет уметь хорошо разбираться в продуктах компании, чтобы предложить наиболее адекватное решение и сделать это компетентно.
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Уметь структурировано и понятно для коллег и клиента определить этапы реализации проекта, сроки и дедлайны. Конкретный фреймворк, с помощью которого это будет достигаться (Kanban, PMI или что-то свое) - не принципиален.
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Внимание к деталям - поскольку у крупных клиентов достаточно комплексные проекты (например, частное облако на базе OpenStack), то приходится учитывать множество аспектов - от организационных (взаимодействие с коллегами - отделом закупки, отделом сборки серверов, департаментом продаж и т.д.) до технических (представлять, какие возможности есть у этой конфигурации серверов, что можно реализовать для клиента и чего нельзя).
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Не стесняться проявлять инициативу и быть проактивным - клиент не всегда приходит с готовым запросом, и гораздо чаще ждет то, что мы сами предложим для решения его задачи. Уметь объяснить клиенту возможности подходящих для его задач продуктов и то, как именно они ему помогут - крайне необходимый и ценный навык.
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Многозадачность и тайм-менеджмент - срок реализации проектов длится 2-3 и более месяцев, и неизбежно в некоторый момент проекты будут накладываться друг на друга, и умение правильно расставлять приоритеты и планировать время очень пригодится.
Про здоровье и спорт
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Ежемесячная надбавка за некурение
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ДМС + стоматология + офисный врач*
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Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
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50% оплата абонемента в фитнес-клуба
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Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
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Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
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Офисный душ*
Про развитие
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От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
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Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
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Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
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Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
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Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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