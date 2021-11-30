Инженер слаботочных систем

Selectel помогает клиентам любого размера решать любые задачи, связанные с построением IT-инфраструктуры на принципах “инфраструктура как сервис”.

Отдел слаботочных систем - это направление, которое занимается мониторингом инфраструктуры дата-центров, системами пожарной сигнализации и пожаротушения, СКУД, видеонаблюдения, СКС.

Наша компания растет, в первую очередь этот рост обусловлен появлением новых площадок, оборудования и дежурного персонала. Эта вакансия для вас, если вам интересно получить возможность применять новейшие решения из разработок слаботочных систем в наших дата-центрах.