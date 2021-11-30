Инженер слаботочных систем

Selectel помогает клиентам любого размера решать любые задачи, связанные с построением IT-инфраструктуры на принципах “инфраструктура как сервис”.
Отдел слаботочных систем - это направление, которое занимается мониторингом инфраструктуры дата-центров, системами пожарной сигнализации и пожаротушения, СКУД, видеонаблюдения, СКС.
Наша компания растет, в первую очередь этот рост обусловлен появлением новых площадок, оборудования и дежурного персонала. Эта вакансия для вас, если вам интересно получить возможность применять новейшие решения из разработок слаботочных систем в наших дата-центрах.
Основные задачи на данной позиции:
- Монтаж и обслуживание слаботочных систем дата-центров
- Выдача новых пропусков
- Администрирование серверов СКУД и видеонаблюдения
- Монтаж камер видеонаблюдения, точек прохода СКУД, пожарной сигнализации
- Настройка устройств диспетчеризации
- Контроль работ подрядных организаций
Мы с радостью пообщаемся с вами, если вы
-
Имеете профильный опыт на схожей позиции
-
Знаете принципы построения систем контроля, видеонаблюдения и управления доступами
-
Работали с ПО Macroscop, Parsec, Болид, Hikvision
-
Взаимодействовали с подрядными организациями и контролировали выполнение работ
Про условия работы
-
Официальное оформление, белая зарплата
-
Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
-
Релокационный бонус при переезде
-
Бесплатные обеды и кофе-брейки
-
График с 9.00-18.00
Про здоровье и спорт
-
Ежемесячная надбавка за некурение
-
ДМС + стоматология + офисный врач*
-
Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
-
50% оплата абонемента в фитнес-клуба
-
Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
-
Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
-
Офисный душ*
Про развитие
-
От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
-
Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
-
Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
-
Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
-
Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
-
Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
-
PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
Похожие вакансииСмотреть все
Инженер слаботочных систем
МоскваЭксплуатация дата-центра
Инженер систем кондиционирования и вентиляции
Санкт-Петербург