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Эксплуатация дата-центра

Инженер слаботочных систем

Selectel помогает клиентам любого размера решать любые задачи, связанные с построением IT-инфраструктуры на принципах “инфраструктура как сервис”.

Отдел слаботочных систем - это направление, которое занимается мониторингом инфраструктуры дата-центров, системами пожарной сигнализации и пожаротушения, СКУД, видеонаблюдения, СКС.

Наша компания растет, в первую очередь этот рост обусловлен появлением новых площадок, оборудования и дежурного персонала. Эта вакансия для вас, если вам интересно получить возможность применять новейшие решения из разработок слаботочных систем в наших дата-центрах.

Москва
Полный день
з/п не указана
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Selectel помогает клиентам любого размера решать любые задачи, связанные с построением IT-инфраструктуры на принципах “инфраструктура как сервис”.

Отдел слаботочных систем - это направление, которое занимается мониторингом инфраструктуры дата-центров, системами пожарной сигнализации и пожаротушения, СКУД, видеонаблюдения, СКС.

Наша компания растет, в первую очередь этот рост обусловлен появлением новых площадок, оборудования и дежурного персонала. Эта вакансия для вас, если вам интересно получить возможность применять новейшие решения из разработок слаботочных систем в наших дата-центрах.

Москва
Полный день
з/п не указана

Основные задачи на данной позиции:

  • Монтаж и обслуживание слаботочных систем дата-центров
  • Выдача новых пропусков
  • Администрирование серверов СКУД и видеонаблюдения
  • Монтаж камер видеонаблюдения, точек прохода СКУД, пожарной сигнализации
  • Настройка устройств диспетчеризации
  • Контроль работ подрядных организаций

Мы с радостью пообщаемся с вами, если вы

  • Имеете профильный опыт на схожей позиции

  • Знаете принципы построения систем контроля, видеонаблюдения и управления доступами

  • Работали с ПО Macroscop, Parsec, Болид, Hikvision

  • Взаимодействовали с подрядными организациями и контролировали выполнение работ

Про условия работы

  • Официальное оформление, белая зарплата

  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

  • Релокационный бонус при переезде

  • Бесплатные обеды и кофе-брейки

  • График с 9.00-18.00

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.