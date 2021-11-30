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Маркетинг и PR

Digital Designer

Привет, мы отдел маркетинга Selectel.В связи с увеличением количества задач мы ищем в свою команду дизайнера на диджитал-направление, с которым мы будем создавать крутые и успешные проекты.

Санкт-Петербург
Полный день
з/п не указана
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Привет, мы отдел маркетинга Selectel.В связи с увеличением количества задач мы ищем в свою команду дизайнера на диджитал-направление, с которым мы будем создавать крутые и успешные проекты.

Санкт-Петербург
Полный день
з/п не указана

Команда

Вы будете работать в сплоченной команде с дизайнерами, контент-маркетологами, техническими писателями, продакт-маркетинг-специалистами и менеджерами проектов.

Что мы делаем:

  • Лендинги, посвященные продуктам и мероприятиям Selectel

  • Баннеры (статичные и анимированные)

  • Оформляем посты в соцсетях и статьи в наших блогах

  • Помогаем спикерам готовить презентации

  • Разрабатываем печатные материалы, например листовки, каталоги, сувенирку, и даже стенды

Чем вы будете заниматься:

  • Разрабатывать Key Visual для промотирования продуктови услуг компании, а также наших мероприятий.

  • Адаптировать разработанные концепции и дизайн-макеты под разные форматы: ивенты, социальные медиа, презентации, видео, анимацию, инфографику, emails, корпоративные материалы и т.д.

  • Поддерживать и развивать визуальный стиль бренда

  • Взаимодействовать с заказчиками и другими дизайнерами для улучшения общего качества проектов

  • Вместе со всей командой искать точки роста и генерировать идеи

Мы ожидаем, что вы умеете:

  • Создавать визуальные концепции и реализовывать их

  • Изучать новые инструменты, которые помогают достигать поставленных целей

  • Работать с соблюдением гайдлайнов

  • Находить и реализовывать смелые визуальные решения

  • Соблюдать дедлайны

  • Видеть задачу комплексно, предлагать новые решения, аргументируя свое мнение

  • Работать в команде, общаться и учитывать мнение коллег

Что нам важно:

  • Портфолио с сильными проектами в digital-маркетинге, которые можно будет предметно обсудить на интервью

  • Свободное владение всей необходимой технической базой графических инструментов (Photoshop, Illustrator, Figma — обязательно; After Effects и другие — будут преимуществом)

  • Опыт в разработке классных проектов в Tilda/Readymag или других конструкторах

  • Развитые скилы в композиции, типографике, работе с цветом, базовой анимации

  • Чувство вкуса, насмотренность и понимание трендов в дизайне

  • Умение работать с текстом на базовом уровне (выделить ключевое сообщение, сократить)

  • Понимание специфики разработки рекламных кампаний для B2B сегмента

  • Желание развиваться самому и делиться опытом с другими.

Будет плюсом если:

  • Имеете опыт работы в агентстве или студии

  • Владеете навыками в разработке 3D-графики

  • Имеете опыт создания hmtl5 баннеров, или желание научиться

  • Понимаете ключевые метрики, умеете смотреть на статистику и делать из нее выводы

Пожалуйста, при отклике присылайте работы, связанные с digital-кампаниями, лендингами, рекламой. Отклики с папками на диске, заполненные макетами и хаотично раскиданными изображениями в “jpeg” рассматриваться, увы, не будут.

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.