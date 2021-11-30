Digital Designer

Привет, мы отдел маркетинга Selectel.В связи с увеличением количества задач мы ищем в свою команду дизайнера на диджитал-направление, с которым мы будем создавать крутые и успешные проекты.
Команда
Вы будете работать в сплоченной команде с дизайнерами, контент-маркетологами, техническими писателями, продакт-маркетинг-специалистами и менеджерами проектов.
Что мы делаем:
-
Лендинги, посвященные продуктам и мероприятиям Selectel
-
Баннеры (статичные и анимированные)
-
Оформляем посты в соцсетях и статьи в наших блогах
-
Помогаем спикерам готовить презентации
-
Разрабатываем печатные материалы, например листовки, каталоги, сувенирку, и даже стенды
Чем вы будете заниматься:
-
Разрабатывать Key Visual для промотирования продуктови услуг компании, а также наших мероприятий.
-
Адаптировать разработанные концепции и дизайн-макеты под разные форматы: ивенты, социальные медиа, презентации, видео, анимацию, инфографику, emails, корпоративные материалы и т.д.
-
Поддерживать и развивать визуальный стиль бренда
-
Взаимодействовать с заказчиками и другими дизайнерами для улучшения общего качества проектов
-
Вместе со всей командой искать точки роста и генерировать идеи
Мы ожидаем, что вы умеете:
-
Создавать визуальные концепции и реализовывать их
-
Изучать новые инструменты, которые помогают достигать поставленных целей
-
Работать с соблюдением гайдлайнов
-
Находить и реализовывать смелые визуальные решения
-
Соблюдать дедлайны
-
Видеть задачу комплексно, предлагать новые решения, аргументируя свое мнение
-
Работать в команде, общаться и учитывать мнение коллег
Что нам важно:
-
Портфолио с сильными проектами в digital-маркетинге, которые можно будет предметно обсудить на интервью
-
Свободное владение всей необходимой технической базой графических инструментов (Photoshop, Illustrator, Figma — обязательно; After Effects и другие — будут преимуществом)
-
Опыт в разработке классных проектов в Tilda/Readymag или других конструкторах
-
Развитые скилы в композиции, типографике, работе с цветом, базовой анимации
-
Чувство вкуса, насмотренность и понимание трендов в дизайне
-
Умение работать с текстом на базовом уровне (выделить ключевое сообщение, сократить)
-
Понимание специфики разработки рекламных кампаний для B2B сегмента
-
Желание развиваться самому и делиться опытом с другими.
Будет плюсом если:
-
Имеете опыт работы в агентстве или студии
-
Владеете навыками в разработке 3D-графики
-
Имеете опыт создания hmtl5 баннеров, или желание научиться
-
Понимаете ключевые метрики, умеете смотреть на статистику и делать из нее выводы
Пожалуйста, при отклике присылайте работы, связанные с digital-кампаниями, лендингами, рекламой. Отклики с папками на диске, заполненные макетами и хаотично раскиданными изображениями в “jpeg” рассматриваться, увы, не будут.
Про здоровье и спорт
-
Ежемесячная надбавка за некурение
-
ДМС + стоматология + офисный врач*
-
Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
-
50% оплата абонемента в фитнес-клуба
-
Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
-
Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
-
Офисный душ*
Про развитие
-
От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
-
Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
-
Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
-
Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
-
Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
-
Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
-
PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
Похожие вакансииСмотреть все
Младший продуктовый редактор
Санкт-ПетербургМаркетинг и PR
Event-маркетолог
Санкт-Петербург