Digital Designer

Привет, мы отдел маркетинга Selectel.В связи с увеличением количества задач мы ищем в свою команду дизайнера на диджитал-направление, с которым мы будем создавать крутые и успешные проекты.

Команда

Вы будете работать в сплоченной команде с дизайнерами, контент-маркетологами, техническими писателями, продакт-маркетинг-специалистами и менеджерами проектов.

Что мы делаем:

Лендинги, посвященные продуктам и мероприятиям Selectel

Баннеры (статичные и анимированные)

Оформляем посты в соцсетях и статьи в наших блогах

Помогаем спикерам готовить презентации

Разрабатываем печатные материалы, например листовки, каталоги, сувенирку, и даже стенды

Чем вы будете заниматься:

Разрабатывать Key Visual для промотирования продуктови услуг компании, а также наших мероприятий.

Адаптировать разработанные концепции и дизайн-макеты под разные форматы: ивенты, социальные медиа, презентации, видео, анимацию, инфографику, emails, корпоративные материалы и т.д.

Поддерживать и развивать визуальный стиль бренда

Взаимодействовать с заказчиками и другими дизайнерами для улучшения общего качества проектов

Вместе со всей командой искать точки роста и генерировать идеи

Мы ожидаем, что вы умеете:

Создавать визуальные концепции и реализовывать их

Изучать новые инструменты, которые помогают достигать поставленных целей

Работать с соблюдением гайдлайнов

Находить и реализовывать смелые визуальные решения

Соблюдать дедлайны

Видеть задачу комплексно, предлагать новые решения, аргументируя свое мнение

Работать в команде, общаться и учитывать мнение коллег

Что нам важно:

Портфолио с сильными проектами в digital-маркетинге, которые можно будет предметно обсудить на интервью

Свободное владение всей необходимой технической базой графических инструментов (Photoshop, Illustrator, Figma — обязательно; After Effects и другие — будут преимуществом)

Опыт в разработке классных проектов в Tilda/Readymag или других конструкторах

Развитые скилы в композиции, типографике, работе с цветом, базовой анимации

Чувство вкуса, насмотренность и понимание трендов в дизайне

Умение работать с текстом на базовом уровне (выделить ключевое сообщение, сократить)

Понимание специфики разработки рекламных кампаний для B2B сегмента

Желание развиваться самому и делиться опытом с другими.

Будет плюсом если:

Имеете опыт работы в агентстве или студии

Владеете навыками в разработке 3D-графики

Имеете опыт создания hmtl5 баннеров, или желание научиться

Понимаете ключевые метрики, умеете смотреть на статистику и делать из нее выводы

Пожалуйста, при отклике присылайте работы, связанные с digital-кампаниями, лендингами, рекламой. Отклики с папками на диске, заполненные макетами и хаотично раскиданными изображениями в “jpeg” рассматриваться, увы, не будут.

Про здоровье и спорт

Ежемесячная надбавка за некурение

ДМС + стоматология + офисный врач*

Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

50% оплата абонемента в фитнес-клуба

Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

Офисный душ*

Про развитие

От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса