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Системное администрирование

DevOps инженер

В связи с активным ростом облака Selectel в команду объектного хранилища мы ищем DevOps инженеров, которые готовы поучаствовать в развитии высоконагруженного сервиса хранения данных. Уже сейчас нашим сервисом ежедневно пользуются тысячи клиентов, которые генерируют нагрузку в десятки тысяч запросов в секунду.

На этой позиции вам предстоит решать сложные, но при этом интересные задачи по развитию и поддержанию работы объектного хранилища в составе сильной команды и взаимодействовать с коллегами из других отделов для создания новых сервисов одного из крупнейших в России облака OpenStack.

Санкт-Петербург
Полный день
з/п не указана
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В связи с активным ростом облака Selectel в команду объектного хранилища мы ищем DevOps инженеров, которые готовы поучаствовать в развитии высоконагруженного сервиса хранения данных. Уже сейчас нашим сервисом ежедневно пользуются тысячи клиентов, которые генерируют нагрузку в десятки тысяч запросов в секунду.

На этой позиции вам предстоит решать сложные, но при этом интересные задачи по развитию и поддержанию работы объектного хранилища в составе сильной команды и взаимодействовать с коллегами из других отделов для создания новых сервисов одного из крупнейших в России облака OpenStack.

Санкт-Петербург
Полный день
з/п не указана

На этой позиции вам предстоит

  • Поддержка и развитие CI/CD процессов и инструментария. Мы используем Gitlab CI

  • Управление компонентами инфраструктуры c помощью Puppet, Ansible, Terraform

  • Развитие систем мониторинга приложений с помощью Grafana и Prometheus

  • Работа с продуктовыми и тестовыми окружениями, подготовка сервисов к эксплуатации

  • Сопровождение продуктовых команд в технических вопросах, мониторинг, поиск и оптимизация узких мест

  • Автоматизация всего, что может быть автоматизировано

Наш стэк

  • Язык: Golang, Python

  • Окружение: Puppet, Ansible, Terraform, Gitlab-ci, Ceph, Openstack Swift

  • Мониторинг: Prometheus, Grafana

  • БД: Clickhouse, PostgreSQL, MongoDB

Наши ожидания от кандидата

  • Уверенные знания Linux/Unix. Знаете, как работает подсистема памяти и сетевой стек

  • Знание Git, умение сконфигурировать Gitlab + CI/CD

  • Опыт автоматизации развёртывания инфраструктуры с использованием одного или нескольких инструментов: Ansible, Salt, Puppet, Chef, Terraform

  • Опыт скриптования на Bash или Python

  • Опыт работы с системами мониторинга Prometheus / Graylog / или другими

  • Опыт настройки отказоустойчивых систем

  • Понимание сетей на уровне CCNA и выше

Что будет плюсом

  • Опыт работы с Ceph

  • Базовые навыки программирования на Python или Golang

Про условия работы

  • Официальное оформление, белая зарплата

  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

  • Релокационный бонус при переезде

  • Бесплатные обеды и кофе-брейки

  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)

  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.