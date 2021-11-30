DevOps инженер

В связи с активным ростом облака Selectel в команду объектного хранилища мы ищем DevOps инженеров, которые готовы поучаствовать в развитии высоконагруженного сервиса хранения данных. Уже сейчас нашим сервисом ежедневно пользуются тысячи клиентов, которые генерируют нагрузку в десятки тысяч запросов в секунду.
На этой позиции вам предстоит решать сложные, но при этом интересные задачи по развитию и поддержанию работы объектного хранилища в составе сильной команды и взаимодействовать с коллегами из других отделов для создания новых сервисов одного из крупнейших в России облака OpenStack.
На этой позиции вам предстоит
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Поддержка и развитие CI/CD процессов и инструментария. Мы используем Gitlab CI
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Управление компонентами инфраструктуры c помощью Puppet, Ansible, Terraform
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Развитие систем мониторинга приложений с помощью Grafana и Prometheus
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Работа с продуктовыми и тестовыми окружениями, подготовка сервисов к эксплуатации
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Сопровождение продуктовых команд в технических вопросах, мониторинг, поиск и оптимизация узких мест
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Автоматизация всего, что может быть автоматизировано
Наш стэк
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Язык: Golang, Python
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Окружение: Puppet, Ansible, Terraform, Gitlab-ci, Ceph, Openstack Swift
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Мониторинг: Prometheus, Grafana
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БД: Clickhouse, PostgreSQL, MongoDB
Наши ожидания от кандидата
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Уверенные знания Linux/Unix. Знаете, как работает подсистема памяти и сетевой стек
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Знание Git, умение сконфигурировать Gitlab + CI/CD
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Опыт автоматизации развёртывания инфраструктуры с использованием одного или нескольких инструментов: Ansible, Salt, Puppet, Chef, Terraform
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Опыт скриптования на Bash или Python
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Опыт работы с системами мониторинга Prometheus / Graylog / или другими
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Опыт настройки отказоустойчивых систем
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Понимание сетей на уровне CCNA и выше
Что будет плюсом
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Опыт работы с Ceph
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Базовые навыки программирования на Python или Golang
Про условия работы
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Официальное оформление, белая зарплата
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Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
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Релокационный бонус при переезде
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Бесплатные обеды и кофе-брейки
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Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
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10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
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Ежемесячная надбавка за некурение
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ДМС + стоматология + офисный врач*
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Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
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50% оплата абонемента в фитнес-клуба
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Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
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Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
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Офисный душ*
Про развитие
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От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
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Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
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Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
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Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
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Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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