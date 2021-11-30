DevOps инженер

В связи с активным ростом облака Selectel в команду объектного хранилища мы ищем DevOps инженеров, которые готовы поучаствовать в развитии высоконагруженного сервиса хранения данных. Уже сейчас нашим сервисом ежедневно пользуются тысячи клиентов, которые генерируют нагрузку в десятки тысяч запросов в секунду.

На этой позиции вам предстоит решать сложные, но при этом интересные задачи по развитию и поддержанию работы объектного хранилища в составе сильной команды и взаимодействовать с коллегами из других отделов для создания новых сервисов одного из крупнейших в России облака OpenStack.