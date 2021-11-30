Старший сетевой инженер

Старший дежурный сетевой инженер
Selectel помогает клиентам любого размера решать задачи, связанные с построением IT-инфраструктуры на базе собственных дата-центров. А сеть это то, что связывает серверы в разных стойках дата-центров и сами дата центры между собой и со всем миром.
Мы растем, а задач становится всё больше, поэтому мы ищем старшего дежурного сетевого инженера который сможет усилить нашу команду поддержки и эксплуатации сети.
Основные задачи на этой позиции
- Анализ информации, оперативное реагирование и траблшутинг сетевого оборудования по сообщениям от мониторинговых систем сетевой инфраструктуры, извещение о проблеме ответственных лиц
- Работа с сетевым оборудованием и его настройка
- Работа по авариям и запросам клиентов
- Актуализация документации в системе Confluence по используемым решениям в сети и по иным задачам сетевого отдела
Эта вакансия для вас, если у вас есть
- Хорошее знание инфраструктуры Selectel
- Понимание как технически включаются сетевые услуги
- Знания и понимание сетевых технологий на уровне Cisco ICND1
- Опыт работы с Zabbix
- Навыки работы с сетевым оборудованием (CLI)
Планируемый график работы на этой позиции: первые 3 месяца 5/2, затем переход на график 2/2
Про условия работы
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Официальное оформление, белая зарплата
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Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
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Релокационный бонус при переезде в Санкт-Петербург
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Бесплатные обеды и кофе-брейки
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Гибкое начало рабочего дня (до 12:00) в первые 3 месяца работы
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Наш офис находится в Санкт-Петербурге в 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже), возможность удаленной работы тоже есть
Про здоровье и спорт
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Ежемесячная надбавка за некурение
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ДМС + стоматология + офисный врач*
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Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
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50% оплата абонемента в фитнес-клуба
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Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
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Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
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Офисный душ*
Про развитие
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От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
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Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
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Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
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Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
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Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса