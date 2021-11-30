Младший менеджер по договорной работе

Отдел оплаты и договорной работы отвечает за контроль исполнения обязательств по договорам с клиентами.

Мы в поиске младшего менеджера по договорной работе, который будет заниматься делопроизводством и коммуникацией с заказчиками для успешного исполнения условий по договорам оказания услуг ЦОД (дата-центров).