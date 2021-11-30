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Финансы и юриспруденция

Младший менеджер по договорной работе

Отдел оплаты и договорной работы отвечает за контроль исполнения обязательств по договорам с клиентами.

Мы в поиске младшего менеджера по договорной работе, который будет заниматься делопроизводством и коммуникацией с заказчиками для успешного исполнения условий по договорам оказания услуг ЦОД (дата-центров).

Санкт-Петербург
Полный день
з/п не указана
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Отдел оплаты и договорной работы отвечает за контроль исполнения обязательств по договорам с клиентами.

Мы в поиске младшего менеджера по договорной работе, который будет заниматься делопроизводством и коммуникацией с заказчиками для успешного исполнения условий по договорам оказания услуг ЦОД (дата-центров).

Санкт-Петербург
Полный день
з/п не указана

Задачи на этой позиции

  • Контроль и организация заключения с клиентами договоров и дополнительных документов к ним, учет заключаемых с клиентами документов

  • Участие в подготовке оригиналов первичных бухгалтерских документов и счетов для их последующего предоставления заказчикам

  • Работа с отправкой бухгалтерских документов в системе электронного документооборота и иными способами отправки

  • Проведение сверки взаиморасчетов с заказчиками по данным учета 1С

  • Контроль исполнения финансовых обязательств со стороны клиентов

  • Консультация заказчиков (по телефону, через тикет-систему, и электронной почте) по вопросам заключения договоров, партнёрских программ

  • Ведение активной работы с биллинговой системе по выполнению действий связанных с вопросами: пополнения баланса и оплаты услуг, заключение и ведение договоров

От вас мы ожидаем

  • Опыт работы на аналогичной позиции

  • Хорошие навыки устной и письменной коммуникации как на русском, так и на английском языке

  • Знание основ финансового и хозяйственного законодательства, основ делопроизводства и документооборота

  • Умение работать в режиме многозадачности и хорошие навыки тайм-менеджмента

  • Аналитический склад ума, готовность к работе с большими объёмами информации

  • Умение работать с программами: Google Workspace, MS office, JIRA, Confluence, 1C.Бухгалтерия

Про условия работы

  • Официальное оформление, белая зарплата

  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

  • Релокационный бонус при переезде

  • Бесплатные обеды и кофе-брейки

  • Гибкое начало рабочего дня (с 9:00 до 11:00)

  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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