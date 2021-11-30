BI-разработчик

Команда BI в Selectel входит в состав Департамента стратегии и занимается разработкой аналитических инструментов для себя и коллег из других департаментов. Мы проектируем хранилище данных (на Postgres и в Qlik), настраиваем интеграцию с различными системами (биллинг, CRM, Google Analytics), создаем приложения в Qlik Sense, которые помогают коллегам принимать взвешенные решения.
Мы стремимся развивать культуру аналитики в компании и хотим, чтобы качество наших продуктов продолжало расти и новые идеи быстро реализовывались, поэтому находимся в поисках тебя – опытного BI-разработчика, который понимает, как работать с большим объемом данных, оптимально его обрабатывать, моделировать бизнес-процессы и строить наглядный визуал.
Работа полностью удаленная или в офисе Selectel в Санкт-Петербурге. Если вы готовы переехать, поможем с релокацией.
Основные задачи на этой позиции:
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Организация ETL-процессов PostgreSQL -> QlikSense (пригодятся базовые знания T-SQL)
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Разработка и рефакторинг моделей данных
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Реализация алгоритмов расчета бизнес-метрик и показателей эффективности
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Создание приложений и дэшбордов
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Проработка ТЗ в команде с аналитиком-методологом
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Организация сбора необходимых данных
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Реализация бизнес-логики
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Тестирование
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Документирование
Наши ожидания от кандидатов:
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Опыт работы c BI-системами (Qlik Sense, Qlik View, Tableau)
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Навыки организации ETL-процессов, разработки структуры данных
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Способность работать в режиме многозадачности, быстро переключаться на другую предметную область
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Базовые знания T-SQL будут вашим преимуществом
Особенно мы ценим:
- Ориентацию на результат
- Самостоятельность
- Коммуникабельность, способность работать в команде
- Аккуратность, внимательность к деталям
- Критическое мышление
Про условия работы
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Официальное оформление, белая зарплата
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Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
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Релокационный бонус при переезде в Санкт-Петербург
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Бесплатные обеды и кофе-брейки
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Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
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Наш офис находится в Санкт-Петербурге в 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже), возможность удаленной работы тоже есть
Про здоровье и спорт
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Ежемесячная надбавка за некурение
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ДМС + стоматология + офисный врач*
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Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
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50% оплата абонемента в фитнес-клуба
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Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
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Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
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Офисный душ*
Про развитие
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От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
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Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
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Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
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Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
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Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса