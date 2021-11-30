Системный администратор в команду облачного хранилища (middle)

Облако Selectel – это огромный набор сервисов, слаженная работа которых позволяет эффективно управлять виртуальными машинами, сетями и другими объектами.В связи с активным ростом облака Selectel в команду объектного хранилища мы ищем сильного системного администратора.На этой позиции вам предстоит решать сложные, но при этом интересные задачи по развитию и поддержанию работы инфраструктуры высоконагруженного геораспределенного хранилища данных. а также взаимодействовать с командой и другими отделами для создания новых сервисов крупнейшего в России облака OpenStack.
На этой позиции вам предстоит
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Искать слабые места в текущих решениях и предлагать улучшения
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Разворачивать и отлаживать работу сервисов через инфраструктурный код на ansible/puppet
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Оптимизировать использование ресурсов при высоких нагрузках.
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Поддерживать запущенные сервисы, как с точки зрения администрирования так и взаимодействуя технической поддержкой
Наш стэк
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Golang, puppet, ansible, terraform, gitlab-ci, ceph, openstack swift
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Мониторинг на prometheus/grafana
Наши ожидания от кандидата
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Хорошие знания Linux/Unix. Сетевой стек, подсистема памяти
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Опыт автоматизации развёртывания инфраструктуры с использованием одного или нескольких инструментов: ansible, salt, puppet, chef, terraform
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Опыт скриптования на bash, Python
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Опыт работы с *SQL базами
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Опыт работы с системами мониторинга Prometheus или другими
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Опыт настройки отказоустойчивых систем
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Опыт работы с системой контроля версий Git
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Понимание сетей на уровне CCNA и выше
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Понимание идеологии CI/CD и современного жизненного цикла разработки программного обеспечения
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Желание постоянно развиваться
Что будет плюсом
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Опыт работы с Ceph
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Базовые навыки программирования на Python или Golang
Про условия работы
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Официальное оформление, белая зарплата
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Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
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Релокационный бонус при переезде
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Бесплатные обеды и кофе-брейки
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Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
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10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
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Ежемесячная надбавка за некурение
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ДМС + стоматология + офисный врач*
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Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
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50% оплата абонемента в фитнес-клуба
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Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
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Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
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Офисный душ*
Про развитие
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От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
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Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
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Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
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Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
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Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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