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Эксплуатация дата-центра

Архитектор

Сеть наших дата-центров быстро растет, мы строим большое количество сложной инфраструктуры. Вы сможете получить огромный опыт в реализации сложных и уникальных инфраструктурных объектов, аналогов которым в России практически не существует.

Санкт-Петербург
Полный день
з/п не указана
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Сеть наших дата-центров быстро растет, мы строим большое количество сложной инфраструктуры. Вы сможете получить огромный опыт в реализации сложных и уникальных инфраструктурных объектов, аналогов которым в России практически не существует.

Санкт-Петербург
Полный день
з/п не указана

Основные задачи на данной позиции

  • Выполнение обмеров (выезды на объекты, проведение и оформление обмеров)

  • Разработка рабочей документации раздела АР (развертки помещений, разрезы, деталировочные чертежи, планировки)

  • Разработка планировочных решений

  • Разработка прочих схем и чертежей

Наши ожидания от кандидатов

  • Высшее образование по специальности архитектор
  • Опыт на аналогичной работе от 3-х лет
  • Обязателен опыт проектирования производственных зданий и сооружений
  • Опыт выполнения обмеров и обмерных чертежей
  • Опыт разработки полного комплекта рабочей документации раздела АР
  • Знание современных технологий строительства, строительных отделочных материалов и пр.
  • Знание законодательства, нормативно-правовых актов в области строительства
  • Опытный пользователь AutoCad, Revit
  • Ответственность, внимательность, организованность, нацеленность на результат

Про условия работы

  • Официальное оформление, белая зарплата

  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

  • Релокационный бонус при переезде

  • Бесплатные обеды и кофе-брейки

  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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