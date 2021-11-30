Инженер систем кондиционирования и вентиляции

Основные задачи на данной позиции
- Проводить анализ причин выявленных неисправностей в работе оборудования системы вентиляции и кондиционирования
- Производить ежедневный обход оборудования системы вентиляции и кондиционирования, проверять техническое состояния оборудования
- Выполнять небольшие монтажные работы, ремонтно-восстановительные, пусконаладочные и планово-предупредительные работы с оборудованием системы вентиляции и кондиционирования при возникновении необходимости
- Анализировать случаи отказов и нарушений в работе систем и оборудования, принимать меры по ликвидации отказов, а также по их предупреждению
- Организовывать техническую эксплуатацию вентиляционных систем, установок кондиционирования воздуха
- Проводить эксплуатацию оборудования в соответствии с положениями «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Межотраслевых правил по охране труда», «Правил пожарной безопасности», «Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления», Федерального закона ФЗ №116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», инструкций по эксплуатации и других нормативно-технических документов, включая внутренние инструкции компании
- Осуществление контроля работ за подрядными сервисными службами, приемка выполненных работ по техническому обслуживанию, ремонтных работ, оформление актов сдачи-приемки работ
- Проводить инструктажи по правильной эксплуатации оборудования сотрудникам компании
Мы с радостью пообщаемся с вами, если вы
- Имеете высшее профильное образование
- Имеете опыт в обслуживании и эксплуатации промышленного оборудования систем кондиционирования, систем вентиляции, адиабатических установок
Про условия работы
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Официальное оформление, белая зарплата
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Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
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Релокационный бонус при переезде
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Бесплатные обеды и кофе-брейки
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10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
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Ежемесячная надбавка за некурение
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ДМС + стоматология + офисный врач*
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Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
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50% оплата абонемента в фитнес-клуба
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Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
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Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
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Офисный душ*
Про развитие
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От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
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Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
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Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
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Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
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Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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