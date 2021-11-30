Инженер систем кондиционирования и вентиляции

Основные задачи на данной позиции

Проводить анализ причин выявленных неисправностей в работе оборудования системы вентиляции и кондиционирования

Производить ежедневный обход оборудования системы вентиляции и кондиционирования, проверять техническое состояния оборудования

Выполнять небольшие монтажные работы, ремонтно-восстановительные, пусконаладочные и планово-предупредительные работы с оборудованием системы вентиляции и кондиционирования при возникновении необходимости

Анализировать случаи отказов и нарушений в работе систем и оборудования, принимать меры по ликвидации отказов, а также по их предупреждению

Организовывать техническую эксплуатацию вентиляционных систем, установок кондиционирования воздуха

Проводить эксплуатацию оборудования в соответствии с положениями «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Межотраслевых правил по охране труда», «Правил пожарной безопасности», «Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления», Федерального закона ФЗ №116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», инструкций по эксплуатации и других нормативно-технических документов, включая внутренние инструкции компании

Осуществление контроля работ за подрядными сервисными службами, приемка выполненных работ по техническому обслуживанию, ремонтных работ, оформление актов сдачи-приемки работ

Проводить инструктажи по правильной эксплуатации оборудования сотрудникам компании

Мы с радостью пообщаемся с вами, если вы

Имеете высшее профильное образование

Имеете опыт в обслуживании и эксплуатации промышленного оборудования систем кондиционирования, систем вентиляции, адиабатических установок

Про условия работы

Официальное оформление, белая зарплата

Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

Релокационный бонус при переезде

Бесплатные обеды и кофе-брейки

10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

Ежемесячная надбавка за некурение

ДМС + стоматология + офисный врач*

Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

50% оплата абонемента в фитнес-клуба

Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

Офисный душ*

Про развитие

От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса