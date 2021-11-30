Поиск
Эксплуатация дата-центра

Инженер систем кондиционирования и вентиляции

Санкт-Петербург
Полный день
з/п не указана
Откликнуться Откликнуться на
Санкт-Петербург
Полный день
з/п не указана

Основные задачи на данной позиции

  • Проводить анализ причин выявленных неисправностей в работе оборудования системы вентиляции и кондиционирования
  • Производить ежедневный обход оборудования системы вентиляции и кондиционирования, проверять техническое состояния оборудования
  • Выполнять небольшие монтажные работы, ремонтно-восстановительные, пусконаладочные и планово-предупредительные работы с оборудованием системы вентиляции и кондиционирования при возникновении необходимости
  • Анализировать случаи отказов и нарушений в работе систем и оборудования, принимать меры по ликвидации отказов, а также по их предупреждению
  • Организовывать техническую эксплуатацию вентиляционных систем, установок кондиционирования воздуха
  • Проводить эксплуатацию оборудования в соответствии с положениями «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Межотраслевых правил по охране труда», «Правил пожарной безопасности», «Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления», Федерального закона ФЗ №116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», инструкций по эксплуатации и других нормативно-технических документов, включая внутренние инструкции компании
  • Осуществление контроля работ за подрядными сервисными службами, приемка выполненных работ по техническому обслуживанию, ремонтных работ, оформление актов сдачи-приемки работ
  • Проводить инструктажи по правильной эксплуатации оборудования сотрудникам компании

Мы с радостью пообщаемся с вами, если вы

  • Имеете высшее профильное образование
  • Имеете опыт в обслуживании и эксплуатации промышленного оборудования систем кондиционирования, систем вентиляции, адиабатических установок

Про условия работы

  • Официальное оформление, белая зарплата

  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

  • Релокационный бонус при переезде

  • Бесплатные обеды и кофе-брейки

  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

Похожие вакансии

Смотреть все
Эксплуатация дата-центра

Архитектор

Санкт-Петербург

Эксплуатация дата-центра

Инженер по эксплуатации ЦОД

Санкт-Петербург

Смотреть все

Откликнуться на вакансию

Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.