Teamlead в команду Cloud Common

Облако Selectel – это продукт, позволяющий управлять виртуальными машинами, железными серверами, кластерами k8s, базами данных и сетями. Наши сервисы запущены в нескольких географически удаленных локациях, объединенных в экосистему с общей авторизацией и биллингом.
Мы предлагаем вам присоединиться к команде общих сервисов облака в роли тимлида!
О команде
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Команда Cloud Common – это команда, закрывающая большой спектр интеграционных задач в облаке. Сейчас в команде четыре Go/Python-разработчика. Команда целиком отвечает за API, панель управления, базу знаний и всё остальное, что требуется для создания хорошего продукта.
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Что мы не делаем сами: инфраструктуру для деплоя наших сервисов — используем готовую платформу, собранную командой SRE. Не переносим зависимость нашего сервиса во все остальные — показываем и рассказываем командам, как с ним работать и максимально облегчаем процесс.
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Сервисы интеграции решают задачи не только в рамках внутренней интеграции, но и предоставляя интерфейсы для внешней интеграции для наших клиентов, поэтому в задачах данной команды много фокуса уделяется поддержке совместимых решений во времени.
На этой позиции вам предстоит
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Быть классическим тимлидом – человеком, выполняющим несколько ролей одновременно
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Управлять командой - это основная и самая важная роль, занимающая сейчас немного времени. Сюда входит работа с наймом, 1:1, развитие людей через поиск правильного обучения, курсов и менторов
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Настраивать и поддерживать процесс разработки. Это та работа, которую в больших корпорациях выполняет выделенная роль “скрам-мастер” или “agile-коуч”. В команде работают осознанные и любящие свое дело разработчики, поэтому на настройку процесса много времени тратить не приходится. Однако координация усилий с другими командами – это важная часть работы, которую мы ожидаем от лида команды
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Непосредственно участвовать в разработке. Мы надеемся, что спустя какое-то время после подключения к проекту у вас получится пребывать в этой роли около ½ всего рабочего времени. Здесь нужно будет вкладываться в архитектуру сервисов, определять DoD эпиков (чтобы ничего не забыть), формулировать подходящие продукту требования по качеству разработки и тестирования. И, конечно, самостоятельно девелопить и ревьювить код коллег. Основная часть кода команды написана на Python 3, но также есть часть компонентов написанных на Golang (и тенденция к переписыванию части существующих, там где это будет уместно и разумно - выбор за вами)
От вас мы ожидаем
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Опыт работы на аналогичной позиции
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Честное желание работать с людьми вперёд других задач. Нам бы не хотелось, чтобы вы ежедневно преодолевали себя, выходя на 1:1 с ребятами из своей команды. Польза, которую вы приносите как лид для команды, должна генерировать в вас много удовольствия – располагаться высоко в топе ваших личных ценностей
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Умение таймменеджить себя так, чтобы после работы над процессом и командой у вас оставались цельные удобные периоды времени, в течение которых ваши навыки разработки и архитектуроведения будут развиваться и помогать команде
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Понимание базовых принципов работы сетей: стандартные протоколы и их применение, алгоритмы балансировки, технологии обеспечения high availability в сетевом мире
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Уверенное знание Go или Python в контексте разработки веб-сервисов
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Умение писать тестируемый и поддерживаемый код
Будет плюсом
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Опыт работы с компонентами OpenStack, понимание структуры и логики их взаимодействия.
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Владение английским на уровне, достаточном для общения с зарубежными коллегами на конференциях, в почтовых рассылках и IRC
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Опыт работы в распределенной команде или в удалённом режиме
Про условия работы
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Официальное оформление, белая зарплата
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Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
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Релокационный бонус при переезде
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Бесплатные обеды и кофе-брейки
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Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
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10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
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Ежемесячная надбавка за некурение
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ДМС + стоматология + офисный врач*
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Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
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50% оплата абонемента в фитнес-клуба
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Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
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Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
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Офисный душ*
Про развитие
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От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
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Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
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Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
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Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
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Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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