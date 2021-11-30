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Backend-разработка

Teamlead в команду Cloud Common

Облако Selectel – это продукт, позволяющий управлять виртуальными машинами, железными серверами, кластерами k8s, базами данных и сетями. Наши сервисы запущены в нескольких географически удаленных локациях, объединенных в экосистему с общей авторизацией и биллингом.

Мы предлагаем вам присоединиться к команде общих сервисов облака в роли тимлида!

Санкт-Петербург
Удаленная работа
з/п не указана
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Облако Selectel – это продукт, позволяющий управлять виртуальными машинами, железными серверами, кластерами k8s, базами данных и сетями. Наши сервисы запущены в нескольких географически удаленных локациях, объединенных в экосистему с общей авторизацией и биллингом.

Мы предлагаем вам присоединиться к команде общих сервисов облака в роли тимлида!

Санкт-Петербург
Удаленная работа
з/п не указана

О команде

  • Команда Cloud Common – это команда, закрывающая большой спектр интеграционных задач в облаке. Сейчас в команде четыре Go/Python-разработчика. Команда целиком отвечает за API, панель управления, базу знаний и всё остальное, что требуется для создания хорошего продукта.

  • Что мы не делаем сами: инфраструктуру для деплоя наших сервисов — используем готовую платформу, собранную командой SRE. Не переносим зависимость нашего сервиса во все остальные — показываем и рассказываем командам, как с ним работать и максимально облегчаем процесс.

  • Сервисы интеграции решают задачи не только в рамках внутренней интеграции, но и предоставляя интерфейсы для внешней интеграции для наших клиентов, поэтому в задачах данной команды много фокуса уделяется поддержке совместимых решений во времени.

На этой позиции вам предстоит

  • Быть классическим тимлидом – человеком, выполняющим несколько ролей одновременно

  • Управлять командой - это основная и самая важная роль, занимающая сейчас немного времени. Сюда входит работа с наймом, 1:1, развитие людей через поиск правильного обучения, курсов и менторов

  • Настраивать и поддерживать процесс разработки. Это та работа, которую в больших корпорациях выполняет выделенная роль “скрам-мастер” или “agile-коуч”. В команде работают осознанные и любящие свое дело разработчики, поэтому на настройку процесса много времени тратить не приходится. Однако координация усилий с другими командами – это важная часть работы, которую мы ожидаем от лида команды

  • Непосредственно участвовать в разработке. Мы надеемся, что спустя какое-то время после подключения к проекту у вас получится пребывать в этой роли около ½ всего рабочего времени. Здесь нужно будет вкладываться в архитектуру сервисов, определять DoD эпиков (чтобы ничего не забыть), формулировать подходящие продукту требования по качеству разработки и тестирования. И, конечно, самостоятельно девелопить и ревьювить код коллег. Основная часть кода команды написана на Python 3, но также есть часть компонентов написанных на Golang (и тенденция к переписыванию части существующих, там где это будет уместно и разумно - выбор за вами)

От вас мы ожидаем

  • Опыт работы на аналогичной позиции

  • Честное желание работать с людьми вперёд других задач. Нам бы не хотелось, чтобы вы ежедневно преодолевали себя, выходя на 1:1 с ребятами из своей команды. Польза, которую вы приносите как лид для команды, должна генерировать в вас много удовольствия – располагаться высоко в топе ваших личных ценностей

  • Умение таймменеджить себя так, чтобы после работы над процессом и командой у вас оставались цельные удобные периоды времени, в течение которых ваши навыки разработки и архитектуроведения будут развиваться и помогать команде

  • Понимание базовых принципов работы сетей: стандартные протоколы и их применение, алгоритмы балансировки, технологии обеспечения high availability в сетевом мире

  • Уверенное знание Go или Python в контексте разработки веб-сервисов

  • Умение писать тестируемый и поддерживаемый код

Будет плюсом

  • Опыт работы с компонентами OpenStack, понимание структуры и логики их взаимодействия.

  • Владение английским на уровне, достаточном для общения с зарубежными коллегами на конференциях, в почтовых рассылках и IRC

  • Опыт работы в распределенной команде или в удалённом режиме

Про условия работы

  • Официальное оформление, белая зарплата

  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

  • Релокационный бонус при переезде

  • Бесплатные обеды и кофе-брейки

  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)

  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.