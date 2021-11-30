Teamlead в команду Cloud Common

Облако Selectel – это продукт, позволяющий управлять виртуальными машинами, железными серверами, кластерами k8s, базами данных и сетями. Наши сервисы запущены в нескольких географически удаленных локациях, объединенных в экосистему с общей авторизацией и биллингом.

Мы предлагаем вам присоединиться к команде общих сервисов облака в роли тимлида!