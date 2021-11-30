Журналист-копирайтер в IT

В команде маркетинга Selectel открыта позиция технического писателя. Мы ищем человека, который готов работать со сложными продуктами (серверы, облачные решения) и создавать понятные для читателя тексты, интервьюировать технических специалистов и продуктовых менеджеров, вести блог компании на Хабре.