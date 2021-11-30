Журналист-копирайтер в IT

В команде маркетинга Selectel открыта позиция технического писателя. Мы ищем человека, который готов работать со сложными продуктами (серверы, облачные решения) и создавать понятные для читателя тексты, интервьюировать технических специалистов и продуктовых менеджеров, вести блог компании на Хабре.
Основные задачи
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Создавать продуктовые и технические тексты для Хабра и блога на сайте компании. Тематика — серверы и облачные решения
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Редактировать технические тексты внутренних экспертов, проводить интервью с сотрудниками компании и клиентами
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Совместно с внешними авторами вести блог Selectel на Хабре, поддерживать вовлеченность читателей, следить за переходами на сайт, создавать кликабельные баннеры и CTA
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Анализировать эффективность контента с помощью Яндекс Метрики и Google Analytics
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Помогать в подготовке фото- и видеоматериалов
Мы ожидаем, что вы
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Имеете опыт работы на аналогичной позиции в IT компании или нишевых СМИ
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Имеете портфолио технических текстов — статьи, обзоры, интервью
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Имеете опыт взаимодействия с продуктовыми командами
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Понимаете, как устроены современные дата-центры и облака
Будет плюсом
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Высшее техническое образование
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Знание языков разметки HTML или Markdown, опыт работы с Linux
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Навыки использования командной строки
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Владение графическими редакторами (Adobe PS, GIMP, Figma)
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Умение пользоваться средствами виртуализации (Oracle VirtualBox, VMware Workstation)
Про условия работы
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Официальное оформление, белая зарплата
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Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
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Релокационный бонус при переезде
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Бесплатные обеды и кофе-брейки
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Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
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10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
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Ежемесячная надбавка за некурение
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ДМС + стоматология + офисный врач*
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Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
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50% оплата абонемента в фитнес-клуба
-
Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
-
Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
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Офисный душ*
Про развитие
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От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
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Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
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Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
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Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
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Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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