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Маркетинг и PR

Контент-маркетолог

В команде маркетинга Selectel открыта позиция технического писателя. Мы ищем человека, который готов работать со сложными продуктами (серверы, облачные решения) и создавать понятные для читателя тексты, интервьюировать технических специалистов и продуктовых менеджеров, вести блог компании на Хабре.

Санкт-Петербург
Гибкий график
з/п не указана
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В команде маркетинга Selectel открыта позиция технического писателя. Мы ищем человека, который готов работать со сложными продуктами (серверы, облачные решения) и создавать понятные для читателя тексты, интервьюировать технических специалистов и продуктовых менеджеров, вести блог компании на Хабре.

Санкт-Петербург
Гибкий график
з/п не указана

Основные задачи

  • Создавать продуктовые и технические тексты для Хабра и блога на сайте компании. Тематика — серверы и облачные решения

  • Редактировать технические тексты внутренних экспертов, проводить интервью с сотрудниками компании и клиентами

  • Совместно с внешними авторами вести блог Selectel на Хабре, поддерживать вовлеченность читателей, следить за переходами на сайт, создавать кликабельные баннеры и CTA

  • Анализировать эффективность контента с помощью Яндекс Метрики и Google Analytics

  • Помогать в подготовке фото- и видеоматериалов

Мы ожидаем, что вы

  • Имеете опыт работы на аналогичной позиции в IT компании или нишевых СМИ

  • Имеете портфолио технических текстов — статьи, обзоры, интервью

  • Имеете опыт взаимодействия с продуктовыми командами

  • Понимаете, как устроены современные дата-центры и облака

Будет плюсом

  • Высшее техническое образование

  • Знание языков разметки HTML или Markdown, опыт работы с Linux

  • Навыки использования командной строки

  • Владение графическими редакторами (Adobe PS, GIMP, Figma)

  • Умение пользоваться средствами виртуализации (Oracle VirtualBox, VMware Workstation)

Про условия работы

  • Официальное оформление, белая зарплата

  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

  • Релокационный бонус при переезде

  • Бесплатные обеды и кофе-брейки

  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)

  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.