Golang-разработчик

Мы в поисках Golang-разработчика в стартап внутри Selectel! Стартап связан с разработкой сервисов вокруг доменов и DNS.

Почему у нас классно:

Абсолютное отсутствие легаси — возможность написать сервис с нуля

Есть возможность выбирать и предлагать любые технологий

Вы получите возможность влиять на процессы и выстраивать их

Уникальный опыт работы в стартапе

Быстрое принятие решений по продукту

Наш стэк: Go, PostgreSQL, REST API, K8s, GitLab