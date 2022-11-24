Backend-разработка

Golang-разработчик

Мы в поисках Golang-разработчика в стартап внутри Selectel! Стартап связан с разработкой сервисов вокруг доменов и DNS.

Почему у нас классно:

  • Абсолютное отсутствие легаси — возможность написать сервис с нуля
  • Есть возможность выбирать и предлагать любые технологий
  • Вы получите возможность влиять на процессы и выстраивать их
  • Уникальный опыт работы в стартапе
  • Быстрое принятие решений по продукту

Наш стэк: Go, PostgreSQL, REST API, K8s, GitLab

Санкт-Петербург
Гибкий
Откликнуться
В Telegram-канале рассказываем о команде, процессах работы, полезных инструментах и делимся рабочими лайфхаками.
Подписаться

Мы в поисках Golang-разработчика в стартап внутри Selectel! Стартап связан с разработкой сервисов вокруг доменов и DNS.

Почему у нас классно:

  • Абсолютное отсутствие легаси — возможность написать сервис с нуля
  • Есть возможность выбирать и предлагать любые технологий
  • Вы получите возможность влиять на процессы и выстраивать их
  • Уникальный опыт работы в стартапе
  • Быстрое принятие решений по продукту

Наш стэк: Go, PostgreSQL, REST API, K8s, GitLab

Санкт-Петербург
Гибкий

На этой позиции вам предстоит:

  • Разрабатывать новые сетевые сервисы
  • Разрабатывать компоненты на базе следующих продуктов: Kubernetes, PostgreSQL
  • Работа с сервисами в основе интернета: DNS, IP-сети

Наши ожидания:

  • Опыт коммерческой разработки на Gо
  • Опыт написания unit- и функциональных тестов
  • Опыт работы с PostgreSQL
  • Опыт работы с Kubernetes
  • Опыт работы с системой контроля версий Git
  • Понимание принципов CI/CD

Про условия:

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
  • Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт:

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие:

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг:

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

Похожие вакансии

Смотреть все
Backend-разработка

Python-разработчик в команду Биллинговой платформы

Санкт-Петербург / Удаленно

Backend-разработка

Python-разработчик в команду разработки Клиентских сервисов

Санкт-Петербург

Смотреть все

Откликнуться на вакансию

Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.