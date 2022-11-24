Golang-разработчик

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В Telegram-канале рассказываем о команде, процессах работы, полезных инструментах и делимся рабочими лайфхаками.
Мы в поисках Golang-разработчика в стартап внутри Selectel! Стартап связан с разработкой сервисов вокруг доменов и DNS.
Почему у нас классно:
- Абсолютное отсутствие легаси — возможность написать сервис с нуля
- Есть возможность выбирать и предлагать любые технологий
- Вы получите возможность влиять на процессы и выстраивать их
- Уникальный опыт работы в стартапе
- Быстрое принятие решений по продукту
Наш стэк: Go, PostgreSQL, REST API, K8s, GitLab
Санкт-Петербург
Гибкий
На этой позиции вам предстоит:
- Разрабатывать новые сетевые сервисы
- Разрабатывать компоненты на базе следующих продуктов: Kubernetes, PostgreSQL
- Работа с сервисами в основе интернета: DNS, IP-сети
Наши ожидания:
- Опыт коммерческой разработки на Gо
- Опыт написания unit- и функциональных тестов
- Опыт работы с PostgreSQL
- Опыт работы с Kubernetes
- Опыт работы с системой контроля версий Git
- Понимание принципов CI/CD
Про условия:
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
- Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт:
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие:
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг:
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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