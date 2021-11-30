Инженер-проектировщик ОВиК

Сеть наших дата-центров быстро растет, мы строим большое количество сложной инфраструктуры. Инженер отдела инфраструктуры сможет получить огромный опыт проектирования и реализации сложных и уникальных инфраструктурных объектов, аналогов которым в России практически не существует.
Основные задачи на данной позиции
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Проектирование инженерных систем (отопление, вентиляция, кондиционирование, тепло-, холодоснабжение, противодымная защита, ИТП, наружные тепловые сети) на стадиях ТЭО, ПиР
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Выполнение профильных расчетов (расчет тепловых и воздушных балансов зданий, гидравлических и аэродинамических расчетов инженерных систем), подбор климатического оборудования
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Оценка проектных решений с точки зрения их эффективности и экономической обоснованности
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Разработка планов, принципиальных и аксонометрических схем, спецификаций
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Выдача заданий смежным отделам, увязка своего раздела со смежными разделами проекта
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Формирование технических заданий в части решений по инженерным системам для проведения тендеров по выбору подрядной организации
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Участие в переговорах с поставщиками оборудования и монтажными организациями, обоснование принятого решения по выбору контрагента
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Осуществление авторского надзора на объекте
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Создание информационной BIM-модели
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Разработка вариантов оптимизации принятых проектных решений и их последующее согласование со службой эксплуатации
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Прохождение технической экспертизы и иных согласований
Мы с радостью пообщаемся с вами, если вы
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Имеете профильный опыт на схожей позиции
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Имеете опыт в проектировании промышленных объектов
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Знакомы с принципами работы инженерных систем и технологиями монтажа инженерных систем
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Знаете действующие нормы: СНиПов, ГОСТов
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Знаете требования к разработке раздела ОВ на различных стадиях проектирования
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Имеете опыт успешного прохождения технической экспертизы
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Имеете опыт самостоятельного ведения раздела
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Владеете программами: MS Office, AutoCad, MagiCad, Autodesk Revit
Про условия работы
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Официальное оформление, белая зарплата
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Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
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Релокационный бонус при переезде
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Бесплатные обеды и кофе-брейки
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Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
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10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
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Ежемесячная надбавка за некурение
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ДМС + стоматология + офисный врач*
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Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
-
50% оплата абонемента в фитнес-клуба
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Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
-
Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
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Офисный душ*
Про развитие
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От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
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Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
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Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
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Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
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Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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