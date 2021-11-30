Инженер-проектировщик ОВиК

Сеть наших дата-центров быстро растет, мы строим большое количество сложной инфраструктуры. Инженер отдела инфраструктуры сможет получить огромный опыт проектирования и реализации сложных и уникальных инфраструктурных объектов, аналогов которым в России практически не существует.

Основные задачи на данной позиции

Проектирование инженерных систем (отопление, вентиляция, кондиционирование, тепло-, холодоснабжение, противодымная защита, ИТП, наружные тепловые сети) на стадиях ТЭО, ПиР

Выполнение профильных расчетов (расчет тепловых и воздушных балансов зданий, гидравлических и аэродинамических расчетов инженерных систем), подбор климатического оборудования

Оценка проектных решений с точки зрения их эффективности и экономической обоснованности

Разработка планов, принципиальных и аксонометрических схем, спецификаций

Выдача заданий смежным отделам, увязка своего раздела со смежными разделами проекта

Формирование технических заданий в части решений по инженерным системам для проведения тендеров по выбору подрядной организации

Участие в переговорах с поставщиками оборудования и монтажными организациями, обоснование принятого решения по выбору контрагента

Осуществление авторского надзора на объекте

Создание информационной BIM-модели

Разработка вариантов оптимизации принятых проектных решений и их последующее согласование со службой эксплуатации

Прохождение технической экспертизы и иных согласований

Мы с радостью пообщаемся с вами, если вы

Имеете профильный опыт на схожей позиции

Имеете опыт в проектировании промышленных объектов

Знакомы с принципами работы инженерных систем и технологиями монтажа инженерных систем

Знаете действующие нормы: СНиПов, ГОСТов

Знаете требования к разработке раздела ОВ на различных стадиях проектирования

Имеете опыт успешного прохождения технической экспертизы

Имеете опыт самостоятельного ведения раздела

Владеете программами: MS Office, AutoCad, MagiCad, Autodesk Revit

Про условия работы

Официальное оформление, белая зарплата

Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

Релокационный бонус при переезде

Бесплатные обеды и кофе-брейки

Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)

10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

Ежемесячная надбавка за некурение

ДМС + стоматология + офисный врач*

Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

50% оплата абонемента в фитнес-клуба

Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

Офисный душ*

Про развитие

От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса