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Эксплуатация дата-центра

Инженер-проектировщик ОВиК

Сеть наших дата-центров быстро растет, мы строим большое количество сложной инфраструктуры. Инженер отдела инфраструктуры сможет получить огромный опыт проектирования и реализации сложных и уникальных инфраструктурных объектов, аналогов которым в России практически не существует.

Санкт-Петербург
Полный день
з/п не указана
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Сеть наших дата-центров быстро растет, мы строим большое количество сложной инфраструктуры. Инженер отдела инфраструктуры сможет получить огромный опыт проектирования и реализации сложных и уникальных инфраструктурных объектов, аналогов которым в России практически не существует.

Санкт-Петербург
Полный день
з/п не указана

Основные задачи на данной позиции

  • Проектирование инженерных систем (отопление, вентиляция, кондиционирование, тепло-, холодоснабжение, противодымная защита, ИТП, наружные тепловые сети) на стадиях ТЭО, ПиР

  • Выполнение профильных расчетов (расчет тепловых и воздушных балансов зданий, гидравлических и аэродинамических расчетов инженерных систем), подбор климатического оборудования

  • Оценка проектных решений с точки зрения их эффективности и экономической обоснованности

  • Разработка планов, принципиальных и аксонометрических схем, спецификаций

  • Выдача заданий смежным отделам, увязка своего раздела со смежными разделами проекта

  • Формирование технических заданий в части решений по инженерным системам для проведения тендеров по выбору подрядной организации

  • Участие в переговорах с поставщиками оборудования и монтажными организациями, обоснование принятого решения по выбору контрагента

  • Осуществление авторского надзора на объекте

  • Создание информационной BIM-модели

  • Разработка вариантов оптимизации принятых проектных решений и их последующее согласование со службой эксплуатации

  • Прохождение технической экспертизы и иных согласований

Мы с радостью пообщаемся с вами, если вы

  • Имеете профильный опыт на схожей позиции

  • Имеете опыт в проектировании промышленных объектов

  • Знакомы с принципами работы инженерных систем и технологиями монтажа инженерных систем

  • Знаете действующие нормы: СНиПов, ГОСТов

  • Знаете требования к разработке раздела ОВ на различных стадиях проектирования

  • Имеете опыт успешного прохождения технической экспертизы

  • Имеете опыт самостоятельного ведения раздела

  • Владеете программами: MS Office, AutoCad, MagiCad, Autodesk Revit

Про условия работы

  • Официальное оформление, белая зарплата

  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

  • Релокационный бонус при переезде

  • Бесплатные обеды и кофе-брейки

  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)

  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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