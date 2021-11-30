Test Automation Engineer в команду дисков и бэкапов

Облако Selectel представляет собой огромный набор микросервисов и подсистем, слаженная работа которых позволяет эффективно управлять виртуальными машинами, кластерами k8s, базами данных, опутывая и связывая их сетями.
Ядро облака – это виртуальные машины, диски и сети. Это базовые компоненты, которые используются нашими клиентами напрямую и являются строительными кирпичиками наших собственных PaaS сервисов.
Команда Дисков и Бэкапов занимается разработкой API для управления бэкапами виртуальных машин, сетевыми дисками, сетевыми файловыми системами Облака Selectel, низкоуровневой системой Ceph и интеграцией с объектным хранилищем облака.
Мы ищем QA-автоматизатора, который усилит команду своей экспертизой и поможет сделать этот сервис еще лучше.
Основные задачи на этой позиции
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Создавать интеграционные и нагрузочные тесты, в том числе продумывать архитектуру нагрузочного тестирования
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Автоматизировать и создавать новые функциональные тесты для компонент облака, отвечающих за управление бэкапами виртуальных машин, дисками и файловыми системами высокой ёмкости
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Писать и проводить ревью кода тестов Rally, Tempest и других систем тестирования компонентов
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Интегрировать тесты в CI/CD
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Разрабатывать тестовую документацию (тест-кейсы, тестовые модели, сценарии)
Эта вакансия для вас, если
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Вам интересно самостоятельно возводить архитектуру нагрузочного и интеграционного тестирования
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Вам важна цельность продукта, над которым вы трудитесь - работа не в стол, а создание реальных продуктовых ценностей
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Вы любите задачи близкие к “железу”
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Вы не прочь временами примерять на себя шапочку Шерлока Холмса и c помощью различных тестов расследовать, почему диски находятся в том или ином статусе при нагрузке от кубера и другие загадки современности
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Вам не чужда работа в сплоченной команде по agile-методологиям
Смело откликайтесь, если вы
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Имеете опыт работы на аналогичной позиции
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Знаете Python
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Умеете работать с ОС семейства Linux, сможете написать bash скрипт, “погрепать” логи, выйти из Vim
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Работали с инструментами тестирования различных уровней: pytest/unittest, cucumber/gauge, selenium/protractor
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Имеете опыт работы с системой контроля версий Git
Про условия работ
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Официальное оформление, белая зарплата
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Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
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Релокационный бонус при переезде
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Бесплатные обеды и кофе-брейки
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Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
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10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
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Возможен удаленный формат или офис на выбор
Про здоровье и спорт
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Ежемесячная надбавка за некурение
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ДМС + стоматология + офисный врач*
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Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
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50% оплата абонемента в фитнес-клуба
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Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
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Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
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Офисный душ*
Про развитие
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От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
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Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
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Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
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Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
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Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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