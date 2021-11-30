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Системное администрирование

Системный администратор в команду развития и надежности сервисов

Selectel помогает клиентам любого размера решать любые задачи, связанные с построением IT-инфраструктуры на принципах “инфраструктура как сервис” (IaaS, PaaS).

Мы приглашаем системного администратора в нашу команду развития и надежности сервисов.

Санкт-Петербург
Полный день
з/п не указана
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Selectel помогает клиентам любого размера решать любые задачи, связанные с построением IT-инфраструктуры на принципах “инфраструктура как сервис” (IaaS, PaaS).

Мы приглашаем системного администратора в нашу команду развития и надежности сервисов.

Санкт-Петербург
Полный день
з/п не указана

Почему у нас здорово работать

  • Вы сможете поработать с современным стеком технологий: Chef, Terraform, GitLab CI/CD, Prometheus, Grafana, Kubernetes, PostgreSQL, Kea DHCP, Traefik, Nginx, RabbitMQ, Redis
  • Вы сможете участвовать в принятии архитектурных решений
  • У нас в компании всегда есть с кем проконсультироваться по лучшим DevOps практикам

Задачи на этой позиции

  • Поддерживать и улучшать инфраструктуру для системы управления выделенными серверами с помощью Chef, Terraform

  • Развивать и поддерживать автоматический деплой сервисов (GitLab CI/CD)

  • Развивать систему мониторинга и логирования сервисов и приложений (Zabbix, Prometheus, Grafana, Graylog)

  • Поддерживать существующие сервисы, исправлять ошибки, документировать свою работу

  • Участвовать в архитектурном проектировании решений

Наши ожидания от кандидата:

  • Уверенные навыки администрирования Linux-систем

  • Опыт в развертывании и использовании систем мониторинга Zabbix, Prometheus

  • Понимание принципов работы компьютерных сетей, маршрутизации и коммутации

  • Хорошее понимание этапов загрузки сервера/компьютера по сети

  • Использование Chef или Ansible для управления инфраструктурой

  • Опыт работы и понимание принципов CI/CD

  • Умение писать скрипты на Bash

Вашими плюсами будет:

  • Знание серверного оборудования и компонентов

  • Умение читать и писать код на Python

  • Навыки конфигурирования веб-серверов

  • Опыт настройки и поддержки кластерных систем

  • Опыт работы в сфере телекоммуникаций или хостинга

  • Опыт работы с OpenStack

  • Знание Kubernetes

Про условия работы

  • Официальное оформление, белая зарплата

  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

  • Релокационный бонус при переезде в Санкт-Петербург

  • Бесплатные обеды и кофе-брейки

  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)

  • Наш офис находится в Санкт-Петербурге в 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже), возможность удаленной работы тоже есть

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.