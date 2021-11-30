Системный администратор в команду развития и надежности сервисов

Selectel помогает клиентам любого размера решать любые задачи, связанные с построением IT-инфраструктуры на принципах “инфраструктура как сервис” (IaaS, PaaS).
Мы приглашаем системного администратора в нашу команду развития и надежности сервисов.
Почему у нас здорово работать
- Вы сможете поработать с современным стеком технологий: Chef, Terraform, GitLab CI/CD, Prometheus, Grafana, Kubernetes, PostgreSQL, Kea DHCP, Traefik, Nginx, RabbitMQ, Redis
- Вы сможете участвовать в принятии архитектурных решений
- У нас в компании всегда есть с кем проконсультироваться по лучшим DevOps практикам
Задачи на этой позиции
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Поддерживать и улучшать инфраструктуру для системы управления выделенными серверами с помощью Chef, Terraform
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Развивать и поддерживать автоматический деплой сервисов (GitLab CI/CD)
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Развивать систему мониторинга и логирования сервисов и приложений (Zabbix, Prometheus, Grafana, Graylog)
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Поддерживать существующие сервисы, исправлять ошибки, документировать свою работу
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Участвовать в архитектурном проектировании решений
Наши ожидания от кандидата:
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Уверенные навыки администрирования Linux-систем
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Опыт в развертывании и использовании систем мониторинга Zabbix, Prometheus
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Понимание принципов работы компьютерных сетей, маршрутизации и коммутации
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Хорошее понимание этапов загрузки сервера/компьютера по сети
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Использование Chef или Ansible для управления инфраструктурой
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Опыт работы и понимание принципов CI/CD
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Умение писать скрипты на Bash
Вашими плюсами будет:
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Знание серверного оборудования и компонентов
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Умение читать и писать код на Python
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Навыки конфигурирования веб-серверов
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Опыт настройки и поддержки кластерных систем
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Опыт работы в сфере телекоммуникаций или хостинга
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Опыт работы с OpenStack
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Знание Kubernetes
Про условия работы
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Официальное оформление, белая зарплата
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Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
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Релокационный бонус при переезде в Санкт-Петербург
-
Бесплатные обеды и кофе-брейки
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Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
-
Наш офис находится в Санкт-Петербурге в 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже), возможность удаленной работы тоже есть
Про здоровье и спорт
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Ежемесячная надбавка за некурение
-
ДМС + стоматология + офисный врач*
-
Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
-
50% оплата абонемента в фитнес-клуба
-
Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
-
Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
-
Офисный душ*
Про развитие
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От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
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Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
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Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
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Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
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Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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