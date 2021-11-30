IT-recruitment Team Lead

Число сотрудников Selectel растет вместе с бизнесом. Приглашаем опытного лида в команду IT-рекрутинга с амбициями, чтобы помочь развитию одного из крупнейших облачных провайдеров в России.
Selectel — не просто провайдер инфраструктуры, но и полноценный разработчик современных облачных решений. Поэтому мы постоянно в поиске талантливых программистов, админов, продакт-менеджеров и не только.
Работа в команде рекрутинга Selectel — это:
— Работа с задачами, требующими нестандартных решений. Выстроенные процессы достаточно гибки и открыты для новых инициатив и креатива
— Нескучно. Рекрутеры в компании работают на стыке маркетинга, ивент-менеджмента, HR-бренда, развития сотрудников
— Партнёрские отношения с нанимающими менеджерами. Рекрутеры и внутренние заказчики работают вместе, а поиск сотрудника — это командная работа
— Инвестиция в профессиональное развитие. Компания с хорошей репутацией и статусом на рынке, не потерявшая дух стартапа, — место, где можно реализовать свои смелые идеи и пользоваться при этом всеми достоинствами сильной команды
Основные задачи на данной позиции
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Оперативное управление командой IT-рекрутинга
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Контроль и усовершенствование всего процесса работы с кандидатами (от приглашения на собеседования до вывода на работу, включая процесс онбординга)
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Взаимодействие с HRBP IT-направления для определения приоритетов по вакансиям
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Выстраивание партнерских отношений с внутренними заказчиками
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Повышение профессионального уровня рекрутеров (внутреннее обучение, круглые столы и прочее)
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Мониторинг и внедрение новых источников, где могут быть интересные нам кандидаты, а также методов поиска
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Самостоятельный рекрутинг на специфичные IT-вакансии
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Креатив в составлении описаний и продвижении вакансий
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Экспертная оценка кандидатов (комплексное заключение, рекомендации для руководителей по будущей работе с сотрудником)
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Участие в HR и IT-конференциях с целью рекрутинга и развития HR-бренда
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Аналитика рынка труда
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Участие в других проектах HR отдела
Как вам понять, что вы с компанией подходите друг другу?
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У вас есть опыт работы на аналогичной позиции в IT-сфере
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Рекрутинг - ваше призвание
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Вы готовы работать на командный результат и помогать рекрутерам достигать высоких показателей
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У вас развитые лидерские качества и навыки наставничества
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Вы способны найти подход к любым кандидатам и заказчикам
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Вы умеете пользоваться нестандартными инструментами рекрутинга/хантинга и постоянно ищете новые способы привлечения кандидатов
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Вы эффективно применяли различные методы оценки кандидатов, владеете техниками проведения интервью и готовы обучать этому рекрутеров
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Вы проактивны
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Ваш английский достаточен для ознакомления с резюме и переписки
Про условия работы
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Официальное оформление, белая зарплата
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Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
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Релокационный бонус при переезде
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Бесплатные обеды и кофе-брейки
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Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
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Офис 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
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Ежемесячная надбавка за некурение
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ДМС + стоматология + офисный врач*
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Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
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50% оплата абонемента в фитнес-клуба
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Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
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Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
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Офисный душ*
Про развитие
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От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
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Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
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Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
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Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
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Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса