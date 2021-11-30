IT-recruitment Team Lead

Число сотрудников Selectel растет вместе с бизнесом. Приглашаем опытного лида в команду IT-рекрутинга с амбициями, чтобы помочь развитию одного из крупнейших облачных провайдеров в России.

Selectel — не просто провайдер инфраструктуры, но и полноценный разработчик современных облачных решений. Поэтому мы постоянно в поиске талантливых программистов, админов, продакт-менеджеров и не только.

Работа в команде рекрутинга Selectel — это:

— Работа с задачами, требующими нестандартных решений. Выстроенные процессы достаточно гибки и открыты для новых инициатив и креатива

— Нескучно. Рекрутеры в компании работают на стыке маркетинга, ивент-менеджмента, HR-бренда, развития сотрудников

— Партнёрские отношения с нанимающими менеджерами. Рекрутеры и внутренние заказчики работают вместе, а поиск сотрудника — это командная работа

— Инвестиция в профессиональное развитие. Компания с хорошей репутацией и статусом на рынке, не потерявшая дух стартапа, — место, где можно реализовать свои смелые идеи и пользоваться при этом всеми достоинствами сильной команды