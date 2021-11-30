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IT-recruitment Team Lead

Число сотрудников Selectel растет вместе с бизнесом. Приглашаем опытного лида в команду IT-рекрутинга с амбициями, чтобы помочь развитию одного из крупнейших облачных провайдеров в России.

Selectel — не просто провайдер инфраструктуры, но и полноценный разработчик современных облачных решений. Поэтому мы постоянно в поиске талантливых программистов, админов, продакт-менеджеров и не только.

Работа в команде рекрутинга Selectel — это:

— Работа с задачами, требующими нестандартных решений. Выстроенные процессы достаточно гибки и открыты для новых инициатив и креатива

— Нескучно. Рекрутеры в компании работают на стыке маркетинга, ивент-менеджмента, HR-бренда, развития сотрудников

— Партнёрские отношения с нанимающими менеджерами. Рекрутеры и внутренние заказчики работают вместе, а поиск сотрудника — это командная работа

— Инвестиция в профессиональное развитие. Компания с хорошей репутацией и статусом на рынке, не потерявшая дух стартапа, — место, где можно реализовать свои смелые идеи и пользоваться при этом всеми достоинствами сильной команды

Санкт-Петербург
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з/п не указана
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Число сотрудников Selectel растет вместе с бизнесом. Приглашаем опытного лида в команду IT-рекрутинга с амбициями, чтобы помочь развитию одного из крупнейших облачных провайдеров в России.

Selectel — не просто провайдер инфраструктуры, но и полноценный разработчик современных облачных решений. Поэтому мы постоянно в поиске талантливых программистов, админов, продакт-менеджеров и не только.

Работа в команде рекрутинга Selectel — это:

— Работа с задачами, требующими нестандартных решений. Выстроенные процессы достаточно гибки и открыты для новых инициатив и креатива

— Нескучно. Рекрутеры в компании работают на стыке маркетинга, ивент-менеджмента, HR-бренда, развития сотрудников

— Партнёрские отношения с нанимающими менеджерами. Рекрутеры и внутренние заказчики работают вместе, а поиск сотрудника — это командная работа

— Инвестиция в профессиональное развитие. Компания с хорошей репутацией и статусом на рынке, не потерявшая дух стартапа, — место, где можно реализовать свои смелые идеи и пользоваться при этом всеми достоинствами сильной команды

Санкт-Петербург
Гибкий график
з/п не указана

Основные задачи на данной позиции

  • Оперативное управление командой IT-рекрутинга

  • Контроль и усовершенствование всего процесса работы с кандидатами (от приглашения на собеседования до вывода на работу, включая процесс онбординга)

  • Взаимодействие с HRBP IT-направления для определения приоритетов по вакансиям

  • Выстраивание партнерских отношений с внутренними заказчиками

  • Повышение профессионального уровня рекрутеров (внутреннее обучение, круглые столы и прочее)

  • Мониторинг и внедрение новых источников, где могут быть интересные нам кандидаты, а также методов поиска

  • Самостоятельный рекрутинг на специфичные IT-вакансии

  • Креатив в составлении описаний и продвижении вакансий

  • Экспертная оценка кандидатов (комплексное заключение, рекомендации для руководителей по будущей работе с сотрудником)

  • Участие в HR и IT-конференциях с целью рекрутинга и развития HR-бренда

  • Аналитика рынка труда

  • Участие в других проектах HR отдела

Как вам понять, что вы с компанией подходите друг другу?

  • У вас есть опыт работы на аналогичной позиции в IT-сфере

  • Рекрутинг - ваше призвание

  • Вы готовы работать на командный результат и помогать рекрутерам достигать высоких показателей

  • У вас развитые лидерские качества и навыки наставничества

  • Вы способны найти подход к любым кандидатам и заказчикам

  • Вы умеете пользоваться нестандартными инструментами рекрутинга/хантинга и постоянно ищете новые способы привлечения кандидатов

  • Вы эффективно применяли различные методы оценки кандидатов, владеете техниками проведения интервью и готовы обучать этому рекрутеров

  • Вы проактивны

  • Ваш английский достаточен для ознакомления с резюме и переписки

Про условия работы

  • Официальное оформление, белая зарплата

  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

  • Релокационный бонус при переезде

  • Бесплатные обеды и кофе-брейки

  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)

  • Офис 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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