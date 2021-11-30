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Cтажер в Департамент по работе с клиентами

Почему в нашей команде работать здорово? Вы:

  1. Увидите реальные кейсы клиентов и «приложите руку» к развитию их инфраструктуры

  2. Узнаете все о работе дата-центров/ЦОД – основы основ всех продуктов и сервисов

  3. Сможете разобраться в актуальных IT-решениях и технологиях компании – в вашем распоряжении будут внутренние базы знаний и коллеги-эксперты

Санкт-Петербург
Полный день
з/п не указана
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Почему в нашей команде работать здорово? Вы:

  1. Увидите реальные кейсы клиентов и «приложите руку» к развитию их инфраструктуры

  2. Узнаете все о работе дата-центров/ЦОД – основы основ всех продуктов и сервисов

  3. Сможете разобраться в актуальных IT-решениях и технологиях компании – в вашем распоряжении будут внутренние базы знаний и коллеги-эксперты

Санкт-Петербург
Полный день
з/п не указана

Чем предстоит заниматься:

  • Принимать и распределять среди менеджеров входящие запросы из нескольких каналов (почта, сообщения и заявки с сайта, внутренняя система общения с клиентами)
  • Предлагать идеи и участвовать во внедрении алгоритмов для чат-ботов, поддерживать уже существующие решения
  • Много (= постоянно) работать с CRM (и узнать, что это такое и зачем нужно)
  • Общаться с клиентами (разными)
  • Участвовать в еженедельных встречах департамента

Смело откликайтесь, если вы:

  • Готовы разбираться в сложных вещах – в первую очередь, в наших продуктах и сервисах
  • Стремитесь помогать людям – не только клиентам, но и коллегам из других отделов (часто всем и сразу)
  • Готовы анализировать текущие процессы и решения, не боитесь предлагать инициативы по их изменению и оптимизации
  • Не опускаете руки, столкнувшись с трудностями
  • Готовы принимать и давать обратную связь по рабочим процессам
  • Учитесь на последних курсах университета
  • Знаете английский не ниже Intermediate для понимания запросов и общения с клиентами
  • Поддержите атмосферу департамента или смиритесь с ней ( = будете хихикать над нашими глупыми шутками и мемами или просто не обижаться на них ;)

Про условия работы

  • Официальное оформление, белая зарплата
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Гибкий график работы: от 20 часов в неделю
  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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