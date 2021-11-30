Cтажер в Департамент по работе с клиентами

Почему в нашей команде работать здорово? Вы:
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Увидите реальные кейсы клиентов и «приложите руку» к развитию их инфраструктуры
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Узнаете все о работе дата-центров/ЦОД – основы основ всех продуктов и сервисов
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Сможете разобраться в актуальных IT-решениях и технологиях компании – в вашем распоряжении будут внутренние базы знаний и коллеги-эксперты
Чем предстоит заниматься:
- Принимать и распределять среди менеджеров входящие запросы из нескольких каналов (почта, сообщения и заявки с сайта, внутренняя система общения с клиентами)
- Предлагать идеи и участвовать во внедрении алгоритмов для чат-ботов, поддерживать уже существующие решения
- Много (= постоянно) работать с CRM (и узнать, что это такое и зачем нужно)
- Общаться с клиентами (разными)
- Участвовать в еженедельных встречах департамента
Смело откликайтесь, если вы:
- Готовы разбираться в сложных вещах – в первую очередь, в наших продуктах и сервисах
- Стремитесь помогать людям – не только клиентам, но и коллегам из других отделов (часто всем и сразу)
- Готовы анализировать текущие процессы и решения, не боитесь предлагать инициативы по их изменению и оптимизации
- Не опускаете руки, столкнувшись с трудностями
- Готовы принимать и давать обратную связь по рабочим процессам
- Учитесь на последних курсах университета
- Знаете английский не ниже Intermediate для понимания запросов и общения с клиентами
- Поддержите атмосферу департамента или смиритесь с ней ( = будете хихикать над нашими глупыми шутками и мемами или просто не обижаться на них ;)
Про условия работы
- Официальное оформление, белая зарплата
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкий график работы: от 20 часов в неделю
- 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
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Ежемесячная надбавка за некурение
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ДМС + стоматология + офисный врач*
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Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
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50% оплата абонемента в фитнес-клуба
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Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
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Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
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Офисный душ*
Про развитие
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От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
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Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
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Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
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Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
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Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса