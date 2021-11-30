Frontend-разработчик в команду внешних сетевых сервисов

Selectel помогает клиентам любого размера решать любые задачи, связанные с построением IT-инфраструктуры на принципах “инфраструктура как сервис” (IaaS, PaaS).

Мы приглашаем Frontend-разработчика в команду проекта внешних сетевых сервисов и доставки контента (CDN, Anti-DDoS, DNS, monitoring).