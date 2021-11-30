Frontend-разработчик в команду внешних сетевых сервисов

Selectel помогает клиентам любого размера решать любые задачи, связанные с построением IT-инфраструктуры на принципах “инфраструктура как сервис” (IaaS, PaaS).
Мы приглашаем Frontend-разработчика в команду проекта внешних сетевых сервисов и доставки контента (CDN, Anti-DDoS, DNS, monitoring).
Чем предстоит заниматься:
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Участвовать в развитии сервиса
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Проектировать и реализовывать вместе с командой новые фичи
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Поддерживать и развивать публичную и служебную панель управления
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Принимать участие в разработке собственной библиотеки компонентов
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Взаимодействовать с проектировщиками интерфейсов, разработчиками бэкенда, qa-инженерами и devops-специалистами
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Писать код, соответствующий стандартам, принятым в команде (стек проекта Angular)
От вас мы ожидаем
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Уверенные знания JavaScript (ES6)
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Знания AngularJS/Angular/React/Vue.js
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Понимание принципов RESTful API
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CSS3 (OOCSS / SMACSS / BEM)
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DOM / HTML5 API
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Stylus, Pug
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Git
Про условия работы
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Официальное оформление, белая зарплата
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Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
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Релокационный бонус при переезде
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Бесплатные обеды и кофе-брейки
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Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
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10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
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Ежемесячная надбавка за некурение
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ДМС + стоматология + офисный врач*
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Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
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50% оплата абонемента в фитнес-клуба
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Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
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Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
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Офисный душ*
Про развитие
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От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
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Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
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Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
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Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
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Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса