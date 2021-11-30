HR-бренд менеджер по работе со студентами и вузами

HR-бренд команда в поиске опытного специалиста, которому мы доверим брендинговые проекты, нацеленные на студентов, начинающих специалистов и другие целевые аудитории.

Основной задачей станет выстраивание качественных отношений со студентами всех университетов. Мы уже сотрудничаем с топовыми вузами Москвы и Петербурга и некоторыми региональными, но хотим большего.

Проектов много, амбиций тоже — так что предстоит вовлекаться и в другие брендинговые активности. От нас — поддержка идей, драйвовая команда, достойные условия и соцпакет.