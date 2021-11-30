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HR

HR-бренд менеджер по работе со студентами и вузами

HR-бренд команда в поиске опытного специалиста, которому мы доверим брендинговые проекты, нацеленные на студентов, начинающих специалистов и другие целевые аудитории.

Основной задачей станет выстраивание качественных отношений со студентами всех университетов. Мы уже сотрудничаем с топовыми вузами Москвы и Петербурга и некоторыми региональными, но хотим большего.

Проектов много, амбиций тоже — так что предстоит вовлекаться и в другие брендинговые активности. От нас — поддержка идей, драйвовая команда, достойные условия и соцпакет.

Санкт-Петербург
Полный день
з/п не указана
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HR-бренд команда в поиске опытного специалиста, которому мы доверим брендинговые проекты, нацеленные на студентов, начинающих специалистов и другие целевые аудитории.

Основной задачей станет выстраивание качественных отношений со студентами всех университетов. Мы уже сотрудничаем с топовыми вузами Москвы и Петербурга и некоторыми региональными, но хотим большего.

Проектов много, амбиций тоже — так что предстоит вовлекаться и в другие брендинговые активности. От нас — поддержка идей, драйвовая команда, достойные условия и соцпакет.

Санкт-Петербург
Полный день
з/п не указана

Рассказываем, что надо будет делать

  • Продумывать стратегию бренда работодателя среди студентов: фиксировать цели и планировать активности для их достижения

  • Вести проекты с профильными вузами и карьерными площадками для студентов

  • Вести образовательные проекты: это могут быть как наши собственные обучающие курсы с участием наших коллег, так и участие в партнерских

  • Ресерчить свежие идеи форматов сотрудничества с вузами и привлечения студентов

  • Курировать мероприятия в вузах и студенческие мероприятия под собственным брендом — тут предстоит тесная работа с ивент-отделом

  • Продюсировать лекции, мастер-классы от наших спикеров в вузах

  • Работать с подрядчиками и партнерами: это может быть заказ сувенирной продукции, создание партнерской публикации или интеграции

  • Создавать вовлекающий и понятный контент о компании для брендинговых материалов, публикаций

  • Представлять компанию и выступать на вузовских мероприятиях (мы поможем с подготовкой)

  • Организовывать практики студентов, направленных вузом, и курировать практикантов

  • Вести документооборот с вузами: договоры пожертвований, сотрудничества, предоставления практики и другое

Смело откликайтесь, если вы

  • Вели проекты, нацеленные на студентов. Вы работали с вузами в предыдущей компании или вели проекты с работодателями в стенах вузов

  • Знаете IT-специфику, работали со студентами IT и Tech-направлений

  • Вели брендинговые проекты, организовывали или курировали мероприятия

  • Знаете, что нужно студентам, как их привлечь и мотивировать

  • Умеете объединять усилия разных специалистов (подрядчиков и коллег) для крутого результата

  • Умеете анализировать эффективность брендинговых активностей

  • Пишете понятные и цепляющие тексты (и ваши тексты видел свет)

  • Инициативны, знаете как не терять свежий взгляд на работу и брейнштормить

  • Действительно хотите работать со студентами и представителями вузов

  • Уже не боитесь TikTok-а, уважаете зумеров, не восклицаете порой “Что творит эта молодежь?!” (ну, если только иронично :))

Про условия работы

  • Официальное оформление, белая зарплата

  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

  • Бесплатные обеды и кофе-брейки

  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)

  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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