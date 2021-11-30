HR-бренд менеджер по работе со студентами и вузами

HR-бренд команда в поиске опытного специалиста, которому мы доверим брендинговые проекты, нацеленные на студентов, начинающих специалистов и другие целевые аудитории.
Основной задачей станет выстраивание качественных отношений со студентами всех университетов. Мы уже сотрудничаем с топовыми вузами Москвы и Петербурга и некоторыми региональными, но хотим большего.
Проектов много, амбиций тоже — так что предстоит вовлекаться и в другие брендинговые активности. От нас — поддержка идей, драйвовая команда, достойные условия и соцпакет.
Рассказываем, что надо будет делать
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Продумывать стратегию бренда работодателя среди студентов: фиксировать цели и планировать активности для их достижения
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Вести проекты с профильными вузами и карьерными площадками для студентов
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Вести образовательные проекты: это могут быть как наши собственные обучающие курсы с участием наших коллег, так и участие в партнерских
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Ресерчить свежие идеи форматов сотрудничества с вузами и привлечения студентов
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Курировать мероприятия в вузах и студенческие мероприятия под собственным брендом — тут предстоит тесная работа с ивент-отделом
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Продюсировать лекции, мастер-классы от наших спикеров в вузах
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Работать с подрядчиками и партнерами: это может быть заказ сувенирной продукции, создание партнерской публикации или интеграции
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Создавать вовлекающий и понятный контент о компании для брендинговых материалов, публикаций
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Представлять компанию и выступать на вузовских мероприятиях (мы поможем с подготовкой)
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Организовывать практики студентов, направленных вузом, и курировать практикантов
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Вести документооборот с вузами: договоры пожертвований, сотрудничества, предоставления практики и другое
Смело откликайтесь, если вы
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Вели проекты, нацеленные на студентов. Вы работали с вузами в предыдущей компании или вели проекты с работодателями в стенах вузов
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Знаете IT-специфику, работали со студентами IT и Tech-направлений
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Вели брендинговые проекты, организовывали или курировали мероприятия
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Знаете, что нужно студентам, как их привлечь и мотивировать
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Умеете объединять усилия разных специалистов (подрядчиков и коллег) для крутого результата
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Умеете анализировать эффективность брендинговых активностей
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Пишете понятные и цепляющие тексты (и ваши тексты видел свет)
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Инициативны, знаете как не терять свежий взгляд на работу и брейнштормить
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Действительно хотите работать со студентами и представителями вузов
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Уже не боитесь TikTok-а, уважаете зумеров, не восклицаете порой “Что творит эта молодежь?!” (ну, если только иронично :))
Про условия работы
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Официальное оформление, белая зарплата
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Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
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Бесплатные обеды и кофе-брейки
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Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
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10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
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Ежемесячная надбавка за некурение
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ДМС + стоматология + офисный врач*
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Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
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50% оплата абонемента в фитнес-клуба
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Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
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Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
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Офисный душ*
Про развитие
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От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
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Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
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Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
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Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
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Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса