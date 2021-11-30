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Продажи

Менеджер по корпоративным продажам

Москва
Полный день
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Москва
Полный день
з/п не указана

Основные задачи на этой должности

  • Поиск и привлечение новых клиентов

  • Прямые продажи средним и крупным корпоративным клиентами

  • Исполнение годового и ежемесячного планов продаж

  • Проведение встреч с заказчиками

  • Формирование коммерческих предложений и участие в закупочных мероприятиях

  • Участие в ивентах, в том числе с презентациями о компании и продуктах

  • Формирование обратной связи по продуктам и решениям компании

  • Работа с командой продакт-менеджеров для увеличения продаж

Наши ожидания

  • У вас есть опыт B2B продаж IT-услуг

  • Вы умеете самостоятельно работать с клиентами, участвовать в тендерах, формировать коммерческие предложения

Будет плюсом

  • Вы владеете английским языком на уровне intermediate и выше для работы с зарубежными клиентами
  • Вы хорошо разбираетесь в основных решениях и сервисах на рынке хостинговых услуг и услуг дата-центров (IaaS, выделенные серверы, облачные услуги, хранение данных и CDN)

Про условия работы

  • Официальное оформление, белая зарплата

  • Ежемесячная премия, зависящая от выполнения плана

  • Релокационный бонус при переезде

  • Бесплатные обеды и кофе-брейки

  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.