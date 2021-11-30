Менеджер по оплате в команду поддержки клиентов

На этой позиции вам предстоит решать следующие задачи

Консультировать заказчиков (по телефону, через тикет-систему и электронную почту)

Обрабатывать запросы от заказчиков, связанных с вопросами: пополнения баланса и оплаты услуг, формирования и предоставления отчетных и иных документов, условий договора, регистрации на сайте и получения доступа к панели управления услугами

Работать с обратной связью от клиентов по вопросам оплаты услуг, функционалу панели управления услугами и иным вопросам отдела

Участвовать в подготовке оригиналов первичных бухгалтерских документов для их последующего предоставления заказчикам

Работать с отправкой бухгалтерских документов в системе электронного документооборота

Проводить сверку взаиморасчетов с заказчиками по данным учета 1С

Контролировать правильность функционирования корпоративных информационных систем при выполнении задач отдела и взаимодействовать с проектными командами

Вести активную работу с биллинговой системой