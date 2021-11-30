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Финансы и юриспруденция

Специалист по IT контролям

В задачи отдела внутреннего контроля входит совершенствование деятельности компании через внедрение системы внутреннего контроля, развитие контрольной среды и риск-культуры, а также оценка рисков и слабых сторон бизнес-процессов, тестирование контрольных процедур и разработка рекомендаций по улучшению внутренних процессов компании.

Санкт-Петербург
Полный день
з/п не указана
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В задачи отдела внутреннего контроля входит совершенствование деятельности компании через внедрение системы внутреннего контроля, развитие контрольной среды и риск-культуры, а также оценка рисков и слабых сторон бизнес-процессов, тестирование контрольных процедур и разработка рекомендаций по улучшению внутренних процессов компании.

Санкт-Петербург
Полный день
з/п не указана

На этой позиции вам предстоит решать следующие задачи

  • Тестирование ИТ контролей и процессов

  • Поддержание и развитие эффективной системы внутреннего контроля в соответствии с требованиями SOX, международными стандартами в части общих компьютерных и автоматических контролей

  • Анализ бизнес-процессов для автоматизации отдельных функций

  • Участие и методологическая поддержка по разработке и внедрению автоматизированных контрольных процедур

Наши ожидания от кандидатов

  • Опыт работы на аналогичной должности

  • Опыт в сфере внутреннего контроля, аудита информационных систем, оценки рисков

  • Знание общих принципов информационной безопасности, концепций COSO, COBIT

  • Навыки применения методик построения системы внутреннего контроля и анализа бизнес-процессов, рисков и контролей

  • Желательно высшее образование по направлению информатики, информационных систем управления или бизнеса

Будет плюсом

  • Наличие сертификатов (CIA, CISA)

Про условия работы

  • Официальное оформление, белая зарплата

  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

  • Релокационный бонус при переезде

  • Бесплатные обеды и кофе-брейки

  • Пятидневная рабочая неделя с 10.00-19.00

  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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