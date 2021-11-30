Специалист по IT контролям

В задачи отдела внутреннего контроля входит совершенствование деятельности компании через внедрение системы внутреннего контроля, развитие контрольной среды и риск-культуры, а также оценка рисков и слабых сторон бизнес-процессов, тестирование контрольных процедур и разработка рекомендаций по улучшению внутренних процессов компании.
На этой позиции вам предстоит решать следующие задачи
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Тестирование ИТ контролей и процессов
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Поддержание и развитие эффективной системы внутреннего контроля в соответствии с требованиями SOX, международными стандартами в части общих компьютерных и автоматических контролей
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Анализ бизнес-процессов для автоматизации отдельных функций
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Участие и методологическая поддержка по разработке и внедрению автоматизированных контрольных процедур
Наши ожидания от кандидатов
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Опыт работы на аналогичной должности
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Опыт в сфере внутреннего контроля, аудита информационных систем, оценки рисков
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Знание общих принципов информационной безопасности, концепций COSO, COBIT
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Навыки применения методик построения системы внутреннего контроля и анализа бизнес-процессов, рисков и контролей
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Желательно высшее образование по направлению информатики, информационных систем управления или бизнеса
Будет плюсом
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Наличие сертификатов (CIA, CISA)
Про условия работы
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Официальное оформление, белая зарплата
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Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
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Релокационный бонус при переезде
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Бесплатные обеды и кофе-брейки
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Пятидневная рабочая неделя с 10.00-19.00
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10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
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Ежемесячная надбавка за некурение
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ДМС + стоматология + офисный врач*
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Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
-
50% оплата абонемента в фитнес-клуба
-
Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
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Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
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Офисный душ*
Про развитие
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От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
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Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
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Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
-
Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
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Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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