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Финансы и юриспруденция

Специалист по МСФО

Приглашаем Специалиста по МСФО в команду финансового отдела Selectel.

Санкт-Петербург
Гибкий график
з/п не указана
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Приглашаем Специалиста по МСФО в команду финансового отдела Selectel.

Санкт-Петербург
Гибкий график
з/п не указана

Основные задачи

  • Участие в подготовке консолидированной и отдельной финансовой отчетности по МСФО
  • Расчет трансформационных корректировок и консолидация
  • Участие в подготовке пояснительной записки к отчетности на русском и английском языках
  • Участие в прохождении аудита, подготовка ответов на запросы
  • Участие в автоматизации МСФО-учёта

Мы ожидаем

  • Опыт работы в аудиторских компаниях или финансовых отделах/отделах МСФО
  • Знание МСФО, опыт работы с МСФО и трансформацией из РСБУ в МСФО
  • Продвинутый уровень владения MS Excel, опыт работы с 1C
  • Развитые навыки тайм-менеджмента, работы в команде, аналитический склад ума, внимательность, точность и аккуратность

Условия

  • Официальное оформление, белая зарплата

  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

  • Релокационный бонус при переезде

  • Бесплатные обеды и кофе-брейки

  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)

  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.