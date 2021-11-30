Бухгалтер по расчетам с клиентами

Приглашаем бухгалтера в команду по расчетам с клиентами Selectel.
Основные задачи
- Ежедневная работа с онлайн-кассой (загрузка и пробивка чеков прихода и расхода, чеков коррекции)
- Работа с операторами фискальных данных и онлайн-касс
- Работа с реферальной программой (загрузка данных и проверка данных, сбор пакета документов)
- Возвраты денежных средств контрагентам (проверка документов, подготовка платежных поручений, возвраты через платежные системы)
- Сверка взаимных расчетов контрагентами
- Формирование документов реализации и счетов на оплату по договорам предоставления стоек для размещения оборудования
- Взаимодействие с платежными системами, проверка и сведение отчетов
Мы ожидаем
- Опыт работы на аналогичной позиции
- Опыт работы с банками в системе “Банк-клиент”
- Опыт работы с операторами онлайн-касс и фискальных накопителей
- Знание бухгалтерского учета, основ налогового учета, документооборота
- Умение работать в режиме многозадачности, четко выполнять поставленные задачи в сжатые сроки
- Высокий уровень внимательности, аккуратности и ответственности
Условия
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Официальное оформление, белая зарплата
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Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
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Релокационный бонус при переезде
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Бесплатные обеды и кофе-брейки
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Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
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10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
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Ежемесячная надбавка за некурение
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ДМС + стоматология + офисный врач*
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Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
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50% оплата абонемента в фитнес-клуба
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Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
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Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
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Офисный душ*
Про развитие
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От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
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Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
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Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
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Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
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Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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