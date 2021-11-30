Специалист по финансовым контролям

Оценка полноты и достоверности финансовой отчетности, а также эффективности системы внутренних контролей над финансовой отчетностью

Поддержание и развитие эффективной системы внутреннего контроля в соответствии с требованиями SOX, международными стандартами в части внутренних контролей над финансовой отчетностью (в том числе в части контролей по обеспечению целостности и корректности учетного процесса)